У Росії є 4 "козирі": Подоляк розповів, на що сподівається Путін

Росія хоче всіма способами затягнути війну проти України, каже Михайло Подоляк.

Подоляк назвав "козирі" Кремля / Колаж фото Офіс президента України, скріншот з відео

Кремль упевнений, що у РФ є ще "козирі", які можуть допомогти якось затягнути війну проти України. І у них таких "козирів" 4. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Путін розраховує на допомогу таких "козирів":

затягування конфлікту;

виснаження суперечностей економік;

внутрішні протиріччя в Україні;

маніпулятивні "антивоєнні" акції в різних країнах.

Подоляк переконаний, що РФ намагається проводити такі акції, щоб поширити наративи про "негайне припинення вогню" і "відмову" України від окупованих територій в обмін на мир.

відео дня

Україна здобуде перемогу над Росією

Як повідомляв Главред, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозував, що війна в Україні закінчиться влітку 2023 року.

Його прогноз оцінив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. За його словами, для того, щоб зупинитися на прогнозах головного розвідника України генерала Буданова про літо 2023 року, потрібно успішно провести операцію з розгрому 200-тисячного угруповання російських військ, яку зібрали в РФ для відновлення наступу.

Україна може здобути перемогу над країною-агресором РФ на поле бою і повернути всі свої території, включаючи окупований Крим. Але українським військовим доведеться зіткнутися з низкою проблем.

Росія зганяє на війну своїх мобілізованих, а захисникам України доведеться на ходу освоювати багато нової зброї. Таку думку висловив колишній командувач армією США в Європі Марк Хертлінг в інтерв'ю Wiener Zeitung.

Інші новини: