"Відразу верещать" : в ОП "умили" Медведєва, який пригрозив знищити "світ без РФ"

РФ в черговий раз лякає ядерним конфліктом, підкреслив Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк відповів на погрози Дмитра Медведєва / Колаж УНІАН

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував чергові погрози заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва застосувати ядерну зброю.

Він заявив, що, коли Росія говорить про ядерний конфлікт, тому що "мир без РФ" їй не потрібен, виникають два питання. Про це представник ОП написав у своєму Twitter.

"Перший: А навіщо напали на іншу країну? І другий: пропонуєте світу дати вам право безкарно різати громадян іншої країни, а якщо вас добре б'ють, то відразу верещати "Не чіпайте нас!"?"- підкреслив Подоляк.

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Нові загрози Медведєва

Відзначимо, що раніше Медведєв видав нову страшилку щодо знищення "людської цивілізації" в разі загроз для Росії, погрожуючи "програшем для всіх, апокаліпсисом і крахом".

"Якщо всерйоз виникне питання про існування самої Росії, воно буде вирішене аж ніяк не на українському фронті. А разом з питанням подальшого існування всієї людської цивілізації. І тут не повинно бути ніяких двозначностей. Світ без Росії нам не потрібен", — заявив він.

Раніше заступник директора РФ Путіна в Радбезі Медведєв вибухнув істеричною заявою і звинуватив США в "гігантських поставках зброї Україні". У відповідь Медведєв почав погрожувати заходу протикорабельними ракетами Циркон, які Москва, мовляв, відправила до кордонів НАТО.

"Прокоментував" Медведєв і плани Польщі щодо постачання Україні танків Leopard. За його словами, така техніка нібито "перетвориться на іржавий металобрухт". При цьому він пофантазував ще й про, мовляв, "розпад України".

Російський терорист Гіркін заявив, що "клоунські заяви" Медведєва всім вже набридли. Бойовик порадив Медведєву не ображати ворогів, які розумніші за нього, і тихо спиватися.

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