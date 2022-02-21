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"Будапешт" + Туреччина та Китай або перегляд РФ кордонів: політик попередив Україну

21 лютого 2022, 05:28

Україна отримає санкції, якщо відмовиться від Будапештського меморандуму, вважає Святослав Піскун.

МЗС України
Києву слід ініціювати Будапештську конференцію за участю Китаю та Туреччини – політик / ZN.UA

Якщо Україна вирішить відмовитися від Будапештського меморандуму і почне, наприклад, працювати над створенням своєї атомної бомби, то отримає санкції. Не можна відмовлятися від цього документа, інакше Росія підніме питання кордонів 1947 року. Києву слід зібрати Будапештську конференцію в ширшому форматі за участю Китаю та Туреччини, щоб виробити нову концепцію світової безпеки. Про це заявив колишній генеральний прокурор Святослав Піскун.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що заява Зеленського з приводу Будапештського меморандуму таїть в собі небезпеку. Якщо не буде "Будапешту", Росія, а також, наприклад, Угорщина, можуть запустити діалог про кордони 1947 року.

читайте такожУкраїна викликала США, РФ та Британію на розмову щодо "Будапешту": вимагає чітких гарантій безпеки"Я не розумію, що це означає. Ми починаємо створювати атомну бомбу в Україні, в центрі Європи, на якомусь заводі? Все, отримаємо санкції. Ми перетворюємося на Іран чи що ми робимо? Так не можна казати, на нас же дивиться весь світ. Я нічого не хочу сказати президенту, а хочу сказати тому, що надихає його на такі думки. Не можна відмовлятися від тих світових досягнень, хоча б ефемерних, але вони є. Хоча б є про що говорити. Якщо у нас не буде Будапештського меморандуму, то буде нема про що говорити. Тоді постане питання кордонів 1947 року. Якщо не буде Будапештського меморандуму, Росія поставить питання про кордони, Угорщина почне ставити питання. Так не можна", - вважає Піскун.

На його думку, слід не відмовлятися від Будапештського меморандуму, а на його базі зібрати розширену конференцію, запросивши на неї Китай, Туреччину і низку інших держав. У новому форматі можна почати роботу над питаннями світової безпеки.

"Будапештський меморандум на папері десь є. Ми хоча б говоримо про нього. Я б в іншій площині це сказав. Треба зібрати Будапештську конференцію. Не меморандум відхилити, а зібрати конференцію в ширшому вигляді. Запросити Китай, Туреччину, ще когось. І сісти виробити новий статут співіснування держав у світі", - підкреслив Святослав Піскун.

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Україна вимагає гарантій в рамках Будапештського меморандуму

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у грудні минулого року заявив, що підписання Будапештського меморандуму стало обманом України. Як вважає чиновник, Київ повинен отримати компенсацію за відмову від ядерної зброї.

У лютому поточного року три президенти України –Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко – закликали країни-гаранти Будапештського меморандуму зупинити агресію Росії. На їхню думку, таким чином вони зможуть довести, що угода не була обманом Києва.

Президент Володимир Зеленський 19 лютого зробив заяву про те, що Київ ініціює проведення консультацій у рамках "Будапешта". Якщо дискусії не буде, або упід час неї не ухвалять конкретних рішень з безпеки, українська держава поставить під сумнів зобов'язання країн, які гарантували виконання документу.

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