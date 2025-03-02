Підсумки саміту у Лондоні: яким має бути перемир'я з РФ

Перемир'я між Україною та РФ має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей.

https://glavred.net/politics/itogi-sammita-v-londone-kakim-dolzhno-byt-peremirie-s-rf-10644068.html Посилання скопійоване

Результати саміту у Лондоні / Колаж: Главред, фото: ОП

Головне:

У Лондоні відбувся європейський саміт щодо України

На саміті обговорили питання перемир'я в Україні

У Лондоні відбувся європейський саміт, у якому взяли участь 18 глав держав і урядів та керівники міжнародних інституцій. На саміті обговорювали гарантії безпеки для України та мирний план. Про це повідомляє Офіс президента України.

Загалом лідери обговорили продовження фінансовою підтримки української оборонної промисловості, інвестиції у внутрішнє виробництво зброї та збільшення фінансування оборонної промисловості Європи.

відео дня

"Рішення щодо санкцій проти Росії, включно з замороженими російськими активами, залишатимуться на столі, допоки не буде встановлений стійкий мир", - йдеться у повідомленні.

Також вже є чітка позиція щодо перемир'я з Росією. Основою цього перемир'я мають бути сильні гарантії безпеки. Зокрема, мова йде про залучення механізмів Північноатлантичного договору як однієї з гарантій безпеки та посилення української армії.

"Початок перемирʼя має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей. Це крок, який продемонструє справжній намір Росії щодо миру," - йдеться у повідомленні.

Лідери країн також обговорили забезпечення достатньої підтримки України з боку США та спільну роботу для закінчення війни.

"Триватиме розробка конкретного плану на основі пропозицій Франції та Великої Британії", - йдеться у повідомленні.

Вже на наступній зустрічі буде представлено новий посилений оборонний план для Європи. Ця зустріч відбудеться найближчим часом.

Саміт лідерів Європи в Лондоні 2 березня - головні новини

Як повідомляв Главред, у Британії відбувся саміт лідерів Європи, в якому взяли участь президент Володимир Зеленський, британський прем'єр Кір Стармер, глава ЄК Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Олаф Шольц, прем'єр Канади Джастін Трюдо та інші керівники і представники держав.

За підсумками саміту Кір Стармер провів пресконференцію, під час якої розповів, що Британія, Україна і Франція працюватимуть над мирним планом і передадуть документ президенту США Трампу.

За словами Стармера, Британія буде готова відправити війська в Україну. Тим часом Стармер анонсував і нову зустріч із Трампом.

"Хочу бути чітким. Зараз нам потрібно співпрацювати з Америкою. Ми погодилися, що дуже скоро зустрінемося з американським президентом, щоб співпрацювати до моменту, поки в нас не буде спільного плану. Це не момент для переливання з пустого в порожнє. Це момент. Щоб об'єднатися для тривалого миру", - наголосив британський прем'єр.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред