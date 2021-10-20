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Велика Британія назвала Росію "критичною загрозою" через нарощування флоту

20 жовтня 2021, 10:34

За словами начальника штабу оборони Великої Британії, розробка Росією нових підводних човнів змушує Лондон реагувати на загрози, що з'являються.

Підводний човен
Розробка Росією нових підводних човнів змушує Лондон реагувати на загрози, що з'являються / ТАСС

Росія – "критична загроза" для Об'єднаного Королівства, оскільки нарощує розробку нового озброєння та підводних човнів. Про це заявив начальник штабу оборони Великої Британії Ніколас Картер.

Водночас, за словами начальника штабу оборони Великої Британії, країна-агресор активно вдається до дезінформації та використовує проксі-формування для досягнення необхідних результатів, передає РБК-Україна. А робота РФ над новими підводними човнами змушує Лондон реагувати на загрози, що з'являються.

"Північна Атлантика – це регіон, яким нам необхідно дуже уважно займатися, враховуючи підводні розробки Росії. Немає сумнівів у тому, що нам слід проводити курс на стримування", – зазначив воєначальник і підкреслив, що у зв'язку зі зростанням напруженості міжнародної політичної ситуації Велика Британія зацікавлена у зміцненні відносин із закордонними партнерами у сфері оборони.

З цієї причини Лондон виступає за ідею формування коаліцій AD HOC, які в залежності від загрози будуть об'єднувати різні країни-однодумниці й де центральна роль буде уготована НАТО. При цьому в перспективі не виключено, що схожі союзи можуть виникнути і за участю чорноморських країн.

"Це можливо. Є ж у нас п'ятисторонній формат по Україні за участю Великої Британії, США, Канади, Польщі та Литви. Ми можемо мати такі коаліції, в рамках яких будемо працювати за темами, що становлять взаємний інтерес", – сказав він.

Нагадаємо, що Великобританія передасть Україні ракетне озброєння і військові кораблі. Надалі українські верфі отримають технології з їх будівництва.

viber
новини Великобританії військова загроза військова агресія РФ
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