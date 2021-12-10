Відмова від вступу в НАТО через погрози РФ: Зеленський розповів, чи піде Україна на компроміс

Володимир Зеленський розкрив деталі його розмови з президентом США / Фото Reuters

Президенти РФ і США Володимир Путін і Джо Байден не вирішуватимуть, чи повинна Україна вступати до НАТО. Це має зробити український народ.

З такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю "ТСН".

"Ми з Байденом не обговорювали, що Україна повинна відмовитися від НАТО і піти на компроміс з Росією. Мені здається, Байден сказав публічно, що НАТО — це не Вибір США чи Росії, не вибір країн-членів Альянсу. Це - вибір громадян України. На жаль, він не додав, що вирішують не громадяни України, а країни-члени Альянсу", – зазначив Зеленський.

читайте такожІніціативи щодо Донбасу, газ для Європи і Північний потік-2: Зеленський провів переговори з МакрономТакож президент підкреслив, що неважливо, що заявляє Путін, а важливо, що думає про НАТО український народ.

Розмова Байдена і Зеленського - що ще обговорили президенти

Володимир Зеленський заявив, що Росія запевнила США і весь світ у тому, що вона не збирається продовжувати ескалацію проти території України. За його словами, в ході розмови з Байденом не говорилося про компроміси по Донбасу. Однак мова йшла про можливе створення ще одного переговорного формату з Росією.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів телефонні переговори з главою Білого дому Джо Байденом 9 грудня. Президент США розповів Зеленському, про що говорив з господарем Кремля Володимиром Путіним. Також сторони обговорили проблему вирішення конфлікту на Донбасі.

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