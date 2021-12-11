"Не було б ніякої російської агресії": Кулеба назвав головну помилку НАТО щодо України

Глава МЗС України впевнений, що Путіна можна було зупинити.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає стратегічною помилкою НАТО той факт, що Україна до 2014 року не стала членом Альянсу.
За словами дипломата, членство України в Альянсі запобігло б військовій агресії з боку Російської Федерації.
"Якби Україна отримала членство в НАТО до 2014 року, не було б ніякої російської агресії. Це була стратегічна помилка Альянсу - відкласти набуття Україною членства. Тому що це було був найкращим способом гарантувати не тільки безпеку України, а й безпеку євроатлантичного простору. Путін би ніколи не ризикнув увійти в прямий конфлікт зі збройними силами Альянсу", – заявив Кулеба в коментарі "Голосу Америки".
Україна в НАТО - "кістка в горлі" Росії
Днями У МЗС РФ висловили стурбованість можливим вступом України до НАТО. У відомстві вважають, що розміщення ракетних комплексів нібито несе ризик масштабного військового конфлікту в Європі.
У заяві російського міністерства йдеться про те, що НАТО нібито втягує Україну в альянс і підштовхує Київ до "агресивних кроків".
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