"Не було б ніякої російської агресії": Кулеба назвав головну помилку НАТО щодо України

Дмитро Кулеба впевнений , що конфлікту на Донбасі можна було уникнути / Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає стратегічною помилкою НАТО той факт, що Україна до 2014 року не стала членом Альянсу.

За словами дипломата, членство України в Альянсі запобігло б військовій агресії з боку Російської Федерації.

"Якби Україна отримала членство в НАТО до 2014 року, не було б ніякої російської агресії. Це була стратегічна помилка Альянсу - відкласти набуття Україною членства. Тому що це було був найкращим способом гарантувати не тільки безпеку України, а й безпеку євроатлантичного простору. Путін би ніколи не ризикнув увійти в прямий конфлікт зі збройними силами Альянсу", – заявив Кулеба в коментарі "Голосу Америки".

Україна в НАТО - "кістка в горлі" Росії

Днями У МЗС РФ висловили стурбованість можливим вступом України до НАТО. У відомстві вважають, що розміщення ракетних комплексів нібито несе ризик масштабного військового конфлікту в Європі.

У заяві російського міністерства йдеться про те, що НАТО нібито втягує Україну в альянс і підштовхує Київ до "агресивних кроків".

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