Залужний розкрив головкомам НАТО головний напрямок контрудару ЗСУ

Валерій Залужний розповів про контрнаступ ЗСУ / Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний на запрошення голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів (начальників штабів) у форматі з Україною.

"Зазначив, що наш народ платить надзвичайно високу ціну за свободу і європейський вибір, а Європа переживає найбільшу кризу безпеки з часів Другої світової війни. Повторив свої слова на засіданні Військового комітету НАТО в січні минулого року – відповідь агресору має бути консолідована. Війна з 2014 року стала для нас, українців, справжньою війною. Не АТО, не ООС, а саме війною. І кожен день цієї війни, кожен убитий солдат, кожна покалічена доля була для нас наукою", - написав Залужний в Telegram.

Він підкреслив, що в Україні розуміли, що рано чи пізно повномасштабна агресія почнеться, і готувалися до неї.

"Ми ясно розуміли, що саме перший місяць буде переломним. Нам вдалося відібрати у противника стратегічну ініціативу, завдати критичних втрат, змусити відмовитися від головної мети – захоплення міста Києва. Сьогодні ми не тільки ведемо оборону. Нами проведено ряд успішних контрнаступних дій", - зазначив Залужний.

Зокрема, як він зазначив, вдалося розблокувати Харків і Миколаїв, а також ведуться бої на Херсонському напрямку.

"Не міг не згадати про захисників Маріуполя, які своїми героїчними діями утримали багатотисячне угруповання противника і дали нам можливість обладнати оборонні рубежі за іншими напрямками", - повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Також він зазначив, що росіяни підтримують високу інтенсивність ракетних обстрілів в середньому 10-14 балістичних і крилатих ракет на добу, підкресливши, що "це загроза не тільки Україні, а й країнам-членам НАТО".

"Адже будь-яка така ракета несе 400-600 кг тротилу. Тому важливо зміцнювати протиракетну оборону", - зазначив Залужний.

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Раніше повідомлялося про те, що активізувалися наступальні і штурмові дії російських окупантів на Донбасі.

Зазначається, що українські захисники за добу зуміли відбити ворожий наступ відразу на декількох напрямках.

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