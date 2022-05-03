Байден хоче відвідати Україну, але деталі візиту поки не опрацьовуються - Псакі

Насамперед Вашингтон зацікавлений у відновленні роботи посольства США в Києві, щоби дипломати могли постійно бути присутніми в Україні.
Президент США Джо Байден прагне відвідати Україну з візитом, але, зважаючи на ситуацію безпеки, ці плани поки що не опрацьовуються.
Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, передає Укрінформ.
"Зараз немає планів, і, звичайно, ми продовжимо оцінювати ситуацію", - сказала вона.
Псакі додала, що передусім адміністрація зацікавлена у відновленні роботи посольства США в Києві, щоби дипломати могли постійно бути присутніми в Україні.
"Я знаю, що президент хотів би відвідати Україну, але поки немає таких планів у роботі станом на сьогоднішній день", — резюмувала представник Білого дому.
Як повідомляв Главред, раніше голова Комітету Палати представників США з розвідки Адам Шифф заявив, що візит президента США Джо Байдена в Україну є лише питанням часу.
"Візит президента перебуває на розгляді, але питання лише в тому, як скоро це стане можливим", — сказав Шифф.
Нагадаємо, 19 квітня прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що президент США Джо Байден не планує відвідувати Київ. На думку Білого дому, візит Байдена в Україну представляв би складнішу проблему безпеки.
Замість президента США Вашингтон відправив до Києва держсекретаря Ентоні Блінкена і міністра оборони Ллойда Остіна. За підсумками зустрічі з президентом Зеленським американські чиновники оголосили про новий пакет фінансової допомоги у розмірі 713 млн доларів.
Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, в ході якої обговорили допомогу Україні в розмірі 33 млрд доларів.
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