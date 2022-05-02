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Візит Байдена в Україну є питанням часу - голова Комітету з розвідки Конгресу США

2 травня 2022, 10:22

Візит президента США Джо Байдена перебуває на розгляді, але питання лише в тому, як скоро це стане можливим.

Джо Байден
У США заявили, що візит Байдена в Україну є питанням часу / Фото Reuters

Візит президента США Джо Байдена в Україну є лише питанням часу. Про це заявив голова Комітету Палати представників США з розвідки Адам Шифф.

"Візит президента перебуває на розгляді, але питання лише в тому, як скоро це стане можливим", - цитує Шиффа CNN.

За його словами, делегація на чолі зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі не обговорювала цю тему під час телефонної розмови з Байденом у неділю, 1 травня. Адже зустріч із Зеленським була зосереджена на тому, які пріоритети України для подальшої допомоги, особливо у зв'язку з тим, що українські сили оборони вступають у нову фазу війни проти агресора РФ, з більш концентрованими бойовими діями у східній частині країни.

Шифф зазначив, що згодом члени делегації телефоном передали президенту інформацію і дали рекомендації.

читайте такожКулеба і Блінкен повели телефонну розмову - обговорили допомогу Україні в $33 млрдОкремо голова комітету Палати представників Конгресу США з розвідки прокоментував думку українського лідера про суму в $33 мільярди, яку Байден запросив на допомогу Україні у своєму додатковому зверненні до Конгресу.

"Це його робота - говорити, що нічого не достатньо, і, ви знаєте, ми це розуміємо, ми поважаємо це. Тим не менш, думаю, він дуже вдячний за те, що ми робимо", - сказав Шифф.

Він додав, що із Зеленським американські делегати хотіли обговорити, що саме "в рамках цієї дійсно величезної суми" є пріоритетом з точки зору того, яка зброя ще потрібна.

"Ми детально обговорили наступну фазу війни. Вона переходить від фази, коли українці влаштовували засідки на російські танки — це були ближні бої — до бойових дій на відстані з використанням далекобійної артилерії, і що змінює характер того, що потрібно Україні для самозахисту", - сказав голова Комітету Палати представників Конгресу США.

Шифф сказав, що обговорювалася безліч питань, зокрема щоби ЗСУ швидко отримали необхідне їм військове спорядження. Делегати говорили про гуманітарну кризу, біженців, військові злочини тощо.

Як повідомляв Главред, 19 квітня прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що президент США Джо Байден не планує відвідувати Київ. На думку Білого дому, візит Байдена в Україну представляв би складнішу проблему безпеки.

Замість президента США Вашингтон відправив до Києва держсекретаря Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна. За підсумками зустрічі з президентом Зеленським американські чиновники оголосили про новий пакет фінансової допомоги у розмірі 713 млн доларів.

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