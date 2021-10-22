Аваков захворів коронавірусом: як себе почуває екс-міністр МВС

У Авакова коронавірус / соцмережі

Екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков захворів коронавірусом. Він знаходиться на самоізоляції і поділився, як проходить його лікування.

В Instagram Аваков написав, що багато читає, п'є чай і дивиться телевізор. Також колишній чиновник зазначив, що його хвороба протікає в легкій формі.

"Читаю, про себе в інтернеті, що мовляв помираю від ковіда. На щастя, ні! Ні, недругам цього не дочекатися! А друзів заспокою. Так, крізь два щеплення пробив вірус. Вдома, на самоізоляції. Без важких симптомів.",- написав Аваков.

читайте такожЛікар назвав головну помилку вакцинованих проти коронавірусуНагадаємо, раніше Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.

Також раніше Волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються інфікуванням коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.