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Смерть Путіна: Аваков закликав готуватися до різних потрясінь у РФ

6 листопада 2021, 11:01

Україні необхідні "5-6-7 папок військового сценарію" на випадок, якщо в Росії раптово щось сталося.

Володимир Путін
Володимир Путін / Фото Reuters

Україна повинна мати військові сценарії реагування на різні події, що можуть статися в Російській Федерації. Наприклад, на той випадок, якщо президент Росії буде готовий до мирної передачі влади або якщо Володимир Путін помре.

Таку думку озвучив колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі шоу Свобода слова Савіка Шустера у п'ятницю, 5 листопада.

Аваков вважає, що Україна має бути готова на різних рівнях. Передусім це стосується Збройних сил України, дипломатів і "переговірників".

"Припустимо, Путін готовий на якусь процедуру мирної передачі влади. І тоді ми теж готові. А якщо він не готовий до такої процедури, повинні бути готові всі інші наші служби", – сказав Аваков.

За словами ексглави МВС, Україні необхідні "5-6-7 папок військового сценарію" на випадок, якщо в Росії раптово щось сталося.

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"Раптом почалися дезінтеграційні процеси. Раптом, ну, немає у нас такого щастя, Путін помер, а ми не готові, а нам треба бути готовими", – пояснив Аваков.

Він додав, що українське суспільство також має підтримати таку готовність держави.

Як повідомляв Главред, президент Росії Володимир Путін повинен був піти з влади ще в 2008 році. І те, що він залишився, - це його біда. Таку думку озвучив голова Фонду Stop Inform Terror Герман Обухов і спрогнозував, що господар Кремля може втратити владу впродовж найближчих п'яти років.

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