Армія повинна робити свою роботу: Аваков розповів, як звільнити Крим і Донбас

Аваков назвав шлях до звільнення окупованих територій України / УНІАН

Екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував свою першу колонку на "Українській правді", в якій розкритикував позицію "повернення окупованих Криму і Донбасу виключно дипломатичним шляхом".

"Війни виграють не армії, війни виграють нації! Ми - нація козаків, січових стрільців, повстанських рухів, дисидентів, борців за волю України. Тому дивно чути від деяких армійських генералів, що Генштаб не розглядає військовий сценарій повернення окупованих територій Криму і Донбасу", - зазначив Аваков.

За його словами, теза про "повернення виключно дипломатичним шляхом" стосується тільки дипломатів. А ось армія, на його думку, повинна робити свою роботу.

Зокрема, йдеться про напрацьований сценарій звільнення захоплених агресором територій з використанням усіх сучасних форм озброєння та стратегій.

Також Аваков вважає необхідністю закріплення на державному рівні стратегії деокупації та реінтеграції не тільки Криму, а й Донецької та Луганської областей. Крім того, за його словами, це має бути не просто документ, а "законодавчо закріплена роль і місце кожного державного інституту, кожного українця в цьому процесі".

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Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 13 липня офіційно подав у відставку. Колишній глава МВС займав цю посаду більше 7 років.

15 липня Верховна Рада офіційно проголосувала за відставку Авакова. Рішення підтримав 291 народний депутат.

Наступного дня, 16 липня, Рада підтримала призначення Голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Проголосував "за" 271 парламентарій.