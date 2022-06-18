Арестович назвав терміни, коли окупанти самі почнуть відходити з України

Арестович / УНІАН

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що одного разу на фронті станеться перелом і російські війська почнуть відходити з української території самі, як відходили з-під Києва, Сум та Чернігова.

Як розповів Арестович у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 17 червня, у російських окупантів виникне відчуття безглуздості того, що відбувається.

"Мова піде про звільнення всієї нашої території військовим шляхом, принаймні, до лінії 23 лютого. Бо одного разу станеться перелом і російські війська почнуть відходити з української території самі, як відходили з-під Києва, Сум і Чернігова. Ніби як, не отримавши повний військовий розгром, але розуміючи безперспективність, почнуть відходити", – розповів радник глави ОП.

"Вони вже близькі до межі насичення. Зараз, звичайно, вони підсобрали ресурси і ломанулися на Слов'янському та Попаснянському напрямках. Але зауважте, Херсонське - обороняється, Запорізьке - стоїть і ресурсів туди вже не вистачає. Не вистачає резервів", - зазначив Арестович.

Він також спрогнозував приблизні терміни, коли російські війська почнуть відходити з українських територій.

"Ну, ще трохи, ще якісь терміни. Можна сказати - 2-3 тижні, насправді – ні, там більше буде, можливо місяць-півтора. Але вони зупиняться. І тоді виникне відчуття (у окупантів - ред.), дуже важливе з ідеологічної точки зору, і з точки зору перемоги в ментальному просторі – безглуздості того, що відбувається", – сказав радник керівника ОП.

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