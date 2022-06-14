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"В РФ думали, що світ їх за це порве": інші держави проґавили шанс зупинити війну – Арестович

14 червня 2022, 11:13

Росіяни після Бучі стали дуже "ласкаві у переговорах", тому що боялися, що світ їх "порве" за такі звірства. Натомість жорсткої реакції не було.

Світ нічого не зробив РФ після Бучі – Арестович/ УНІАН

Світ нічого не зробив, щоб покарати країну-агресорку Росію після того, як відкрилися на загал факти звірств російської армії у Бучі та інших населених пунктах під Києвом.

Після цього російські окупанти ще більше відчули безкарність, і тепер взагалі не бояться, що їм доведеться відповідати за свої дії. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю Марку Фейгіну.

Оскільки тепер РФ не так боїться реакції Заходу, вона може оголосити, що "приєднує" до себе Херсонську та більшу частину Запорозької області, каже Арестович. Тому що тепер у Кремлі зрозуміли, що їм за такі дії може нічого не бути.

Путін бачить, що після подібних дій немає відповідної реакції від європейських держав і від США – наприклад, посилення санкцій чи надання додаткової зброї Україні.

Саме після Бучі потрібно було діяти, вважає радник голови ОП. Адже тоді російський диктатор Путін і його посіпаки дуже злякалися.

"Тому вони були такі ласкаві на переговорах. Тому вони тоді відкладали наступ на Донбасі, бо думали, що їх світ "порве" після здійснених звірств. А світ нічого не зробив після Бучі. Ну якийсь пакет санкцій, розмови про зброю. І вони зрозуміли: "А що тут боятися. Якщо нам після масових звірств, катувань у ХХІ столітті нам нічого не "прилетіло", то чому б не оголосити "єдність народів". І тоді Росії вдалося нав'язати діалог Заходу", – каже Арестович.

Раніше повідомлялося, що українські військові зараз перебувають за 18 кілометрів від тимчасово окупованого Херсона. Захисники України влучно б’ють по скупченнях загарбників артилерією на південному напрямку, розповів Арестович.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, що армія РФ хоче пробити шлях з Богородичного на Слов’янськ. Крім цього, окупанти планують розвинути наступ у ще двох місцях на Донеччині. Вони перегруповуються і стягують сили на Лиманський напрямок.

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