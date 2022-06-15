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Росія налаштувалася на довгі військові дії в Україні - Арестович

15 червня 2022, 23:53

За словами Арестовича, окупанти хочуть перерізати трасу Бахмут-Лисичанськ, оточити війська ЗСУ.

арестович
Арестович / УНІАН, ОП

Війна Росії проти України може зайняти кілька років. Зараз росіяни усвідомили, що у них не вийде швидко окупувати Україну.

Таку заяву зробив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live, коментуючи плани армії Росії на Донбасі.

"Росія налаштована на довгу війну проти України. Вона може тривати кілька років. Заява Медведєва, що через кілька років України може не бути свідчити про те, що у них може бути таке планування. Вони зрозуміли, що зробили помилку, що скоро Україну не вийде окупувати. Вони розраховують на слабкість заходу. І з їх точки зору Захід цю слабкість демонструє", - сказав Арестович.

За словами Арестовича, окупанти хочуть перерізати трасу Бахмут-Лисичанськ, оточити війська ЗСУ, замкнути котел і добивати наших воїнів. Тобто ворог хоче повторити Маріуполь.

Війна Росії проти України

У розвідці Великобританії 13 червня заявили, що окупаційним військам РФ для просування на Донбасі потрібно проводити посилені флангові дії, або ж знову намагатися форсувати річки. Як вважають фахівці, подолання річкової перешкоди може стати одним з найважливіших факторів, який визначить хід бойових дій.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про важку ситуацію в Сєвєродонецьку. Загарбники зруйнували всі мости, що ведуть в місто. Однак Сєвєродонецьк не заблокований - його частина під контролем України, комунікація з містом є. Місцеві жителі змушені виживати у важких умовах, Евакуація неможлива.

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Збройним силам України вдалося звільнити три села на Донбасі і посунути ділянку фронту на 15 кілометрів. Бійці не тільки обороняються, а й рухаються вперед. Незважаючи на чисельну перевагу ворога, українські війська завдали окупантам відчутних втрат.

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