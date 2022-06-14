Арестович розповів про " День української артилерії / колаж УНІАН

Радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів про"день української артилерії".

За його словами в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну ефірі Фейгін Live, українські артилеристи вразили багато цілей в Херсонській області.

"Сьогодні знову день української артилерії - дуже багато накрили цілей. Задовбаєшся перераховувати. Архангельське - Гради накрили, під Петрівкою накрили техніку, блакитне - потрапили по складу боєприпасів, на аеродромі теж накрили, Новодмитріївка - накрили, Олександрівка - накрили, Давидов Брід - накрили, збили вертоліт. Це тільки Херсонська область", - сказав він.

Крім того, українські бійці добре відпрацювали в районі Ізюма, Лисичанська та Запоріжжя, зазначив Арестович.

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