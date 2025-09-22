Таємницю земного ядра розкрито: всередині виявлено невідомий компонент

Внутрішнє ядро Землі, на думку вчених, складається не тільки із заліза і вуглецю, але також містить невеликі кількості кисню і, можливо, кремнію.

https://glavred.net/nauka/tayna-zemnogo-yadra-raskryta-vnutri-obnaruzhen-neizvestnyy-komponent-10700093.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото: скріншот youtube.com

Ви дізнаєтеся:

Дослідження дозволило краще зрозуміти процеси, що відбуваються в центрі Землі

Внутрішнє ядро Землі, на думку вчених, складається не тільки із заліза і вуглецю

Вчені просунулися в розгадці таємниці внутрішнього ядра Землі - однієї з найбільш маловивчених областей нашої планети.

Як повідомляє ScienceAlert, нове дослідження дало змогу краще зрозуміти хімічний склад і процеси, що відбуваються в центрі Землі.

відео дня

Відомо, що внутрішнє ядро здебільшого складається із заліза і нікелю, а його температура сягає приблизно 4727 °C. Спочатку воно було рідким, але з плином часу почало остигати і поступово переходити в твердий стан. Щоб відтворити цю трансформацію, дослідники вивчають дані сейсмічних хвиль від землетрусів і склад метеоритів. Судячи зі щільності, ядро приблизно на 10% легше, ніж чисте залізо - отже, там присутні й інші хімічні елементи.

Автори нового аналізу використовували методи фізики мінералів, щоб змоделювати умови кристалізації ядра. Вони виявили, що для початку затвердіння необхідне сильне переохолодження - зниження температури нижче точки плавлення. Для чистого заліза цей перепад має становити близько 1000 °C, що не збігається з реальними даними. Домішки сірки або кремнію тільки збільшують цю різницю.

Основну увагу було приділено вуглецю. Моделювання показало: якщо його частка в ядрі становить близько 2,4%, то затвердіння починається при зниженні температури приблизно на 420 °C. А при вмісті вуглецю в 3,8% процес запускається вже при переохолодженні на 266 °C. Цей показник добре вкладається в дані, отримані сейсмологами.

Таким чином, внутрішнє ядро Землі, на думку вчених, складається не тільки із заліза і вуглецю, але також містить невеликі кількості кисню і, можливо, кремнію. Це відкриття допомагає краще зрозуміти, як ядро формувалося, почало тверднути і як вплинуло на розвиток планети загалом.

Несподіване відкриття: що кажуть учені

Невелика територія площею приблизно 5 квадратних кілометрів, яка раніше вважалася частиною материка в льодовику Алсек на Алясці, тепер перетворилася на справжній острів.

Раніше ця ділянка суші, відома як Проу-Ноб, була повністю оточена льодом і вважалася внутрішньою частиною льодовикової маси. Однак, як повідомляє NASA, в результаті активного танення льоду вона виявилася повністю відокремленою від суші і тепер офіційно є островом.

Раніше Главред писав про те, що люті зими Україні вже не загрожують. Українці дивуються, що викликало зміну клімату, адже взимку вже не так холодно, а влітку температура б'є всі рекорди. Але цьому є пояснення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що клімат робить їжу розкішшю. Багато погодних явищ, що спричинили це зростання цін, "були абсолютно безпрецедентними з історичної точки зору".

Інші новини:

Про джерело: Science Alert Science Alert - сайт, на якому публікуються матеріали та дослідення вчених на різні тематики. Також автори порталу висвітлюють найважливіші наукові проблеми сучасності.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред