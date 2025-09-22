Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Наукові факти

Таємницю земного ядра розкрито: всередині виявлено невідомий компонент

Олексій Тесля
22 вересня 2025, 03:30
27
Внутрішнє ядро Землі, на думку вчених, складається не тільки із заліза і вуглецю, але також містить невеликі кількості кисню і, можливо, кремнію.
Океан, планета
/ Колаж: Главред, фото: скріншот youtube.com

Ви дізнаєтеся:

  • Дослідження дозволило краще зрозуміти процеси, що відбуваються в центрі Землі
  • Внутрішнє ядро Землі, на думку вчених, складається не тільки із заліза і вуглецю

Вчені просунулися в розгадці таємниці внутрішнього ядра Землі - однієї з найбільш маловивчених областей нашої планети.

Як повідомляє ScienceAlert, нове дослідження дало змогу краще зрозуміти хімічний склад і процеси, що відбуваються в центрі Землі.

відео дня

Відомо, що внутрішнє ядро здебільшого складається із заліза і нікелю, а його температура сягає приблизно 4727 °C. Спочатку воно було рідким, але з плином часу почало остигати і поступово переходити в твердий стан. Щоб відтворити цю трансформацію, дослідники вивчають дані сейсмічних хвиль від землетрусів і склад метеоритів. Судячи зі щільності, ядро приблизно на 10% легше, ніж чисте залізо - отже, там присутні й інші хімічні елементи.

Автори нового аналізу використовували методи фізики мінералів, щоб змоделювати умови кристалізації ядра. Вони виявили, що для початку затвердіння необхідне сильне переохолодження - зниження температури нижче точки плавлення. Для чистого заліза цей перепад має становити близько 1000 °C, що не збігається з реальними даними. Домішки сірки або кремнію тільки збільшують цю різницю.

Основну увагу було приділено вуглецю. Моделювання показало: якщо його частка в ядрі становить близько 2,4%, то затвердіння починається при зниженні температури приблизно на 420 °C. А при вмісті вуглецю в 3,8% процес запускається вже при переохолодженні на 266 °C. Цей показник добре вкладається в дані, отримані сейсмологами.

Таким чином, внутрішнє ядро Землі, на думку вчених, складається не тільки із заліза і вуглецю, але також містить невеликі кількості кисню і, можливо, кремнію. Це відкриття допомагає краще зрозуміти, як ядро формувалося, почало тверднути і як вплинуло на розвиток планети загалом.

Несподіване відкриття: що кажуть учені

Невелика територія площею приблизно 5 квадратних кілометрів, яка раніше вважалася частиною материка в льодовику Алсек на Алясці, тепер перетворилася на справжній острів.

Раніше ця ділянка суші, відома як Проу-Ноб, була повністю оточена льодом і вважалася внутрішньою частиною льодовикової маси. Однак, як повідомляє NASA, в результаті активного танення льоду вона виявилася повністю відокремленою від суші і тепер офіційно є островом.

Раніше Главред писав про те, що люті зими Україні вже не загрожують. Українці дивуються, що викликало зміну клімату, адже взимку вже не так холодно, а влітку температура б'є всі рекорди. Але цьому є пояснення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що клімат робить їжу розкішшю. Багато погодних явищ, що спричинили це зростання цін, "були абсолютно безпрецедентними з історичної точки зору".

Інші новини:

Про джерело: Science Alert

Science Alert - сайт, на якому публікуються матеріали та дослідення вчених на різні тематики. Також автори порталу висвітлюють найважливіші наукові проблеми сучасності.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

наука
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Потужний шторм накриває країну: усім варто готуватися до нової магнітної бурі

Потужний шторм накриває країну: усім варто готуватися до нової магнітної бурі

05:01Синоптик
Ударні дії на сході: Генштаб розкрив, які напрямки стали критичними для ворога

Ударні дії на сході: Генштаб розкрив, які напрямки стали критичними для ворога

01:57Фронт
Зеленський зустрінеться з Трампом: президент розкрив важливі деталі

Зеленський зустрінеться з Трампом: президент розкрив важливі деталі

00:39Політика
Реклама

Популярне

Більше
Чи можна зрізати гілки дерев сусідів над своєю ділянкою - поставлено крапку в питанні

Чи можна зрізати гілки дерев сусідів над своєю ділянкою - поставлено крапку в питанні

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня: Ракам - відповідальність, Левам - успіх

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня: Ракам - відповідальність, Левам - успіх

Карта Deep State онлайн за 21 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 22 вересня: Драконам - похмурі думки, Свиням - ризик

Китайський гороскоп на завтра 22 вересня: Драконам - похмурі думки, Свиням - ризик

Останні новини

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 10 секунд знайти сердечко

05:01

Потужний шторм накриває країну: усім варто готуватися до нової магнітної бурі

04:30

Дар Всесвіту: у трьох знаків зодіаку розпочнеться ера достатку 22 вересня

04:07

Все вирішиться швидше, ніж здається: розкрито деталі про сценарії закінчення війниВідео

03:30

Таємницю земного ядра розкрито: всередині виявлено невідомий компонент

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для УкраїниЧи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України
01:57

Ударні дії на сході: Генштаб розкрив, які напрямки стали критичними для ворога

00:39

Зеленський зустрінеться з Трампом: президент розкрив важливі деталіВідео

00:23

"Бавовна" для еліти: у Криму окупанти скаржаться на приліт по санаторію "Форос"

21 вересня, неділя
23:08

Зальоти РФ у НАТО: експерт пояснив, до чого насправді готується Кремль

Реклама
22:52

Буде напружений тиждень: Зеленський зробив нові заявиВідео

22:47

Максимальне задоволення: що робить щасливим кожен знак зодіаку

22:30

Все встало на паузу, окрім війниПогляд

22:13

МІГи в Естонії: як це впливатиме на нашу війну?Погляд

22:12

Загроза стрімкого подорожчання євро: несподіваний прогноз щодо валютного курсу

22:06

Витримують будь-яку зиму: топ-5 вживаних авто з "бронею" проти корозії

21:27

Ніхто такого не очікував: що відбувається на дні Каховського водосховищаВідео

21:25

Арестович попався на фейкових зборах "на ЗСУ": скандальні деталі

20:55

Знову росіяни: НАТО підняло винищувачі для перехоплення несподіваного гостя

20:28

Чому кішки їдять траву: вчені назвали дивну причину

20:18

Toloka б'є з глибини: деталі про розумні підводні дрони з нейромережами та зарядом

Реклама
19:51

Фінал у Токіо зупиняли двічі: чому лише одна українка здобула медаль

19:40

Україну накриє похолодання: якою буде погода найближчими днями

19:28

Як не розоритися на опаленні: простий трюк для холодного сезонуВідео

18:56

Несумісні попередники: після яких культур озимий часник не слід садитиВідео

18:44

В Україні знайшли безцінні козацькі скарби - де саме і що там булоВідео

18:26

Китай однозначно підтримує РФ у війні: розкрито головну причинуВідео

18:02

Трамп раптово змінив позицію: що буде з Польщею в разі ескалаціїВідео

17:32

Проект "Лялечка": інженери показали "ковчег" для порятунку людства

17:30

Повзла просто біля узбіччя: в Україні помітили рідкісну змію з Червоної книги

17:27

Почали кричати одне на одного - королівський прийом Трампа закінчився скандалом

17:11

Що не можна різати цього дня: суворі прикмети 22 вересня

16:22

НАТО може захистити кілька областей: прогноз безпольотної зони над Україною

16:08

Чи можна зрізати гілки дерев сусідів над своєю ділянкою - поставлено крапку в питанніВідео

15:50

"Концерт закінчився приколом": Дантес травмувався прямо на сцені

15:23

Заморозки - не біда, а смачніша їжа: ТОП овочів, що розкривають смак на холодіВідео

15:09

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

14:38

"Уже фронтове місто": у ЗСУ зробили заяву про Куп'янськ і розкрили деталі

14:35

Найскладніша загадка на уважність: де заховані два обличчя

14:20

Останні теплі дні перед похолоданням: названо дату, коли пригріє до +27

14:11

Не просто звичка: чому собака лиже лапи та коли варто бити на сполох

Реклама
13:37

Після довгої паузи: відомий український гурт хоче повернутись на Нацвідбір

13:25

Путін прибрав скандального генерала-"героя Росії": як він облажався в Україні

13:16

Чому насправді не збили російські літаки над Естонією - в Bild розкрили нюанс

12:40

Під ударом вертольоти і не тільки: в ГУР розкрили деталі успішних ударів по КримуВідео

12:38

Любовний гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня

12:24

Тіні вважалися знаками: чому для предків 22 вересня було справжнім святомВідео

12:14

Китайський гороскоп на завтра 22 вересня: Драконам - похмурі думки, Свиням - ризик

12:05

Путін потрапив у цугцванг, у Кремля залишилося лише два варіанти - економістВідео

11:50

Що може змусити Росію відступити у війні - Зеленський назвав єдиний сценарійВідео

11:27

Фінансовий гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти