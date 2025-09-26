Перша людина на Марсі: у NASA обрали нових кандидатів в астронавти

На кандидатів чекають два роки інтенсивної підготовки, після чого вони зможуть брати участь у місіях NASA з освоєння космосу.

NASA готує експедицію на Марс / Колаж Главред, фото Pexels/Pixabay, Pixabay/Sttefan

Представлено нову групу кандидатів в астронавти - 10 осіб

Один із цих людей, можливо, стане першим, хто висадиться на Марсі

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) презентувало нову групу кандидатів в астронавти - 10 осіб, четверо чоловіків і шестеро жінок, які увійшли до 24-го класу підготовки астронавтів.

Це перший набір із 2021 року, і один із цих людей, можливо, стане першим, хто висадиться на Марсі, пише Daily Mail.

Із понад 8000 претендентів відібрали найкращих. Тепер на них чекають два роки інтенсивної підготовки, після чого вони зможуть брати участь у місіях NASA з освоєння космосу - від служби на комерційних орбітальних станціях до міжпланетних польотів.

Хто увійшов до нового загону

Бен Бейлі (38 років) - пілот-випробувач і уорент-офіцер армії США з більш ніж 2000 годинами нальоту на 30 типах літальних апаратів, включно з Black Hawk і Chinook.

Лорен Едгар (40 років) - геолог із 17-річним досвідом досліджень Марса, брала участь у місіях NASA з марсоходами і підготовці місії Artemis III.

Адам Фурманн (35 років) - майор ВПС США і пілот-випробувач із 2100 годинами нальоту, включно з бойовими, і двома магістерськими ступенями.

Кемерон Джонс (35 років) - ще один льотчик-випробувач ВПС із досвідом управління більш ніж 30 різними типами літаків.

Юрій Кубо (40 років) - інженер-електрик і фахівець у сфері комерційних космічних запусків, раніше працював у NASA і SpaceX.

Ребекка Лоулер (38 років) - колишній лейтенант-коммандер ВМС США і пілот-випробувач, випускниця Школи льотчиків-випробувачів ВМС.

Анна Менон (39 років) - учасниця місії Polaris Dawn від SpaceX 2024 року, де було здійснено перший в історії комерційний вихід у відкритий космос.

Імельда Мюллер (34 роки) - лікарка-підводник і офіцерка ВМС США, яка відповідала за безпеку в екстремальних дослідженнях.

Ерін Оверкеш (34 роки) - пілот, інженер і спортсменка світового рівня з регбі, фахівець із біоастронавтики.

Кетрін Спайс (43 роки) - льотчик-випробувач і капітан Корпусу морської піхоти США, що налітала понад 2000 годин, включно з 300 у бойових умовах.

