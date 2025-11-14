Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Наукові факти

Катастрофа в Сонячній системі: астероїд-"вбивця міст" може протаранити Місяць

Олексій Тесля
14 листопада 2025, 04:05
41
NASA і ESA прискорили вироблення стратегії захисту від можливого зіткнення.
космос, планети, земля
У космосі виявили небезпечний астероїд / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • 67-метрове небесне тіло має близько 4% ймовірності зіткнення з Місяцем
  • Імовірність удару може зрости до 30%

Астрономи представили оновлені, тривожні дані про траєкторію астероїда 2024 YR4, який отримав прізвисько "вбивця міст".

Згідно з останніми розрахунками, 67-метрове небесне тіло має близько 4% ймовірності зіткнення з Місяцем 22 грудня 2032 року, повідомляє видання Daily Mail.

відео дня

Однак фахівці попереджають, що після отримання нових спостережень - очікуваних у лютому наступного року - ймовірність удару може зрости до 30%. Це може змусити світові космічні агентства, включно з NASA і ESA, прискорити вироблення стратегії захисту від можливого зіткнення.

Астероїд 2024 YR4 було вперше виявлено в грудні 2024 року. Спочатку вчені побоювалися, що його траєкторія перетнеться із Землею, оскільки ймовірність зіткнення оцінювалася як одна з найвищих серед усіх відомих об'єктів - приблизно 1 до 32.

Пізніше ризик був майже повністю виключений, проте тепер з'явилася нова загроза - можливість удару по Місяцю залишається реальною. З середини минулого року об'єкт перебуває поза зоною видимості наземних телескопів, що ускладнює точні розрахунки його орбіти.

Щоб уточнити траєкторію, у лютому 2026 року за астероїдом спостерігатимуть за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба. Завдяки своєму розташуванню він зможе зафіксувати рух об'єкта у два короткі проміжки - 18 і 26 лютого. Ці дані стануть вирішальними, оскільки наступна можливість для спостережень з'явиться тільки 2028 року.

Доктор Ендрю Рівкін з Університету Джонса Гопкінса і його колеги розрахували, що після аналізу нових даних у 80% випадків імовірність зіткнення знизиться до менш ніж 1%.

Однак, за їхніми словами, існує близько 5% ймовірності, що результати, навпаки, збільшать ризик удару до 30%. Решта 15% припадають на сценарії, за яких прогнози практично не зміняться.

Вчені підкреслюють, що часу для ухвалення рішень стає дедалі менше, і людству, можливо, незабаром доведеться розглянути варіанти запобігання потенційній місячній катастрофі.

Учені попередили про новий об'єкт у космосі

Нещодавно виявлений міжзоряний об'єкт, що перетнув межі Сонячної системи, виявився значно загадковішим, ніж припускали вчені.

Йдеться про комету 3I/ATLAS - другого відомого гостя з глибин космосу, який прибув з-за меж нашої системи. Свіжі спостереження показали, що її розміри набагато менші, ніж очікувалося, проте рівень активності вражає: комета викидає в простір близько 940 трильйонів молекул вуглекислого газу щосекунди. За оцінками астрономів, це робить її однією з найенергійніших і найнезвичайніших міжзоряних комет, коли-небудь зареєстрованих.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше зазвучала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті зазвучала саме українська пісня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, чому планети круглі, а астероїди ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою і гравітаційним впливом.

Інші цікаві матеріали:

Про джерело: Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

наука космос
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Уламки влучили у будинки, горять багатоповерхівки: наслідки атаки Київ

Уламки влучили у будинки, горять багатоповерхівки: наслідки атаки Київ

02:21Війна
Київ під масованою атакою ракет та дронів: у місті лунають гучні вибухи

Київ під масованою атакою ракет та дронів: у місті лунають гучні вибухи

01:04Війна
"Кинджали", "Калібри" та "Шахеди": ворог масово атакує Україну

"Кинджали", "Калібри" та "Шахеди": ворог масово атакує Україну

00:21Війна
Реклама

Популярне

Більше
Продає майно: у російської співачки діагностували психічне захворювання

Продає майно: у російської співачки діагностували психічне захворювання

Китайський гороскоп на завтра 14 листопада: Коням - зриви, Свиням - образа

Китайський гороскоп на завтра 14 листопада: Коням - зриви, Свиням - образа

Сирі дрова горітимуть, як сухі: простий спосіб, який завжди працює

Сирі дрова горітимуть, як сухі: простий спосіб, який завжди працює

Постраждають малозабезпечені: стало відомо, де уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського"

Постраждають малозабезпечені: стало відомо, де уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського"

Росія готується до відкриття нового фронту: в Путіна вже готові документи

Росія готується до відкриття нового фронту: в Путіна вже готові документи

Останні новини

06:10

Як Путін закинув вудку з наживкою для великого дурного карася

05:48

Гороскоп на завтра 15 листопада: Терезам - нове знайомство, Близнюкам - труднощі

05:24

Починає стресувати: науковці з’ясували, на скільки можна залишати кота самого

05:00

Мурата Налчаджиоглу звинувачують у мільйонному шахрайстві - подробиці

04:30

Мрії втіляться у реальність: одразу трьом знакам зодіаку неймовірно пощастить

Ціни на продукти в грудні злетять вгору: Марчук – про новий удар по гаманцях українцівЦіни на продукти в грудні злетять вгору: Марчук – про новий удар по гаманцях українців
04:05

Катастрофа в Сонячній системі: астероїд-"вбивця міст" може протаранити Місяць

03:31

Бюджетно, але зі смаком: сім ідей подарунків на свята із секонд-хенду

03:09

Трамп може скасувати останні санкції проти Росії - чи варто чекати сюрпризів від США

03:02

Одна помилка повністю псує смак: кухар розповів, як правильно варити спагеті

Реклама
02:35

Три знаки зодіаку отримають приємні сюрпризи до кінця осені: що їх чекає

02:21

Уламки влучили у будинки, горять багатоповерхівки: наслідки атаки Київ

01:30

Наукою доведено: названо найкрасивішу жінку у світі

01:04

Київ під масованою атакою ракет та дронів: у місті лунають гучні вибухи

00:23

Нові горизонти: Могилевська заговорила про свою участь у Євробаченні

00:21

"Кинджали", "Калібри" та "Шахеди": ворог масово атакує Україну

00:10

Одна дешева спеція рятує від болю в горлі та навіть ангіни: хімік здивував порадоюВідео

00:04

Україна розгромно програє Франції у відборі ЧС-2026: подробиці матчуВідео

13 листопада, четвер
23:56

Позначка "7 кг" на пральній машині: скільки білизни насправді можна завантажувати

23:25

Олена Мозгова несподівано заговорила про драму: "Головне - не зависати"

23:13

Може пошкодити лак і фарбу за кілька мийок: яким засобом не можна мити авто

Реклама
22:53

Дружина Реброва розкрила, якою була її таємна вагітність

22:53

Стара алюмінієва проводка становить небезпеку: електрик розповів, як уберегти техніку

22:15

Загроза ракет всіх типів і дронів: Росія готує новий масований удар, що відомо

21:52

Час обмежений: Свириденко розповіла, коли та як оформити "зимову тисячу"

21:37

"Залякування та маніпуляції": Юлія Саніна опинилася в небезпеці

21:28

Живуть у пеклі: розкрито правду про життя королівської сім'ї

21:12

Платять грошима: розкрито скільки коштує стати святим і канонізуватись у 21 століттіВідео

20:52

Більшість водіїв роблять це неправильно: коли натискати зчеплення

20:49

Колишня Мурата Налчаджиоглу розповіла про його залежність від наркотиків

20:49

Ключовий напрямок на межі змін: Сирський розкрив нову розстановку сил

20:27

Найнебезпечніша зима для України попереду: Politico попереджає про три ключові загрози

19:44

Ворог знайшов "слабку ланку": експерт пояснив нову тактику ударів РФ по Україні

19:43

Пожиттєві терміни за корупцію - у Зеленського зробили заяву на фоні скандалу

19:37

Снігопади накриють половину країни: названо дату морозної холоднечі

19:24

В Україні перерахували субсидії на опалювальний сезон: як оформити виплати

19:17

Відома українська ведуча вагітна первістком

19:15

Чи буде евакуація жителів Києва у разі повного блекауту: що кажуть у КМДА

19:10

Трагедія в небі Грузії: падіння турецького С-130 породжує багато запитаньПогляд

19:05

Російський військовий винищувач розбився в Карелії - чи вижив екіпаж

18:52

Графіки відключень на 14 листопада: в кого не буде світла 12 годин

Реклама
18:39

Шик і розкіш: показали тизер другої частини фільму "Диявол носить Прада"Відео

18:27

"Там смерть Путіна": Ступак назвав цілі для ракетних ударів по РФВідео

18:27

Сирі дрова горітимуть, як сухі: простий спосіб, який завжди працює

18:20

Не поступовий процес - вчені змогли розкрити головний секрет засинання

18:19

Не всім вимикають світло: українцям пояснили, як формуються графіки

18:17

Франція – Україна: коли початок матчу та де дивитися трансляцію відбору на ЧС

17:51

Шикарний салат із простих інгредієнтів - шалено смачноВідео

17:41

Не варто навіть торкатись: в Україні мешкає небезпечний жукВідео

17:37

Брудніше, ніж сидіння унітазу: де в салоні авто справжній розсадник бактерій

17:25

Просування РФ на Запоріжжі: у Силах оборони зробили важливу заяву

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Прості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапоїСвяткове меню
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти