Катастрофа в Сонячній системі: астероїд-"вбивця міст" може протаранити Місяць

NASA і ESA прискорили вироблення стратегії захисту від можливого зіткнення.

У космосі виявили небезпечний астероїд / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

67-метрове небесне тіло має близько 4% ймовірності зіткнення з Місяцем

Імовірність удару може зрости до 30%

Астрономи представили оновлені, тривожні дані про траєкторію астероїда 2024 YR4, який отримав прізвисько "вбивця міст".

Згідно з останніми розрахунками, 67-метрове небесне тіло має близько 4% ймовірності зіткнення з Місяцем 22 грудня 2032 року, повідомляє видання Daily Mail.

Однак фахівці попереджають, що після отримання нових спостережень - очікуваних у лютому наступного року - ймовірність удару може зрости до 30%. Це може змусити світові космічні агентства, включно з NASA і ESA, прискорити вироблення стратегії захисту від можливого зіткнення.

Астероїд 2024 YR4 було вперше виявлено в грудні 2024 року. Спочатку вчені побоювалися, що його траєкторія перетнеться із Землею, оскільки ймовірність зіткнення оцінювалася як одна з найвищих серед усіх відомих об'єктів - приблизно 1 до 32.

Пізніше ризик був майже повністю виключений, проте тепер з'явилася нова загроза - можливість удару по Місяцю залишається реальною. З середини минулого року об'єкт перебуває поза зоною видимості наземних телескопів, що ускладнює точні розрахунки його орбіти.

Щоб уточнити траєкторію, у лютому 2026 року за астероїдом спостерігатимуть за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба. Завдяки своєму розташуванню він зможе зафіксувати рух об'єкта у два короткі проміжки - 18 і 26 лютого. Ці дані стануть вирішальними, оскільки наступна можливість для спостережень з'явиться тільки 2028 року.

Доктор Ендрю Рівкін з Університету Джонса Гопкінса і його колеги розрахували, що після аналізу нових даних у 80% випадків імовірність зіткнення знизиться до менш ніж 1%.

Однак, за їхніми словами, існує близько 5% ймовірності, що результати, навпаки, збільшать ризик удару до 30%. Решта 15% припадають на сценарії, за яких прогнози практично не зміняться.

Вчені підкреслюють, що часу для ухвалення рішень стає дедалі менше, і людству, можливо, незабаром доведеться розглянути варіанти запобігання потенційній місячній катастрофі.

