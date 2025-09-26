Інопланетяни на підльоті: до Марса мчить загадковий об'єкт 3I/ATLAS

Новий міжзоряний об'єкт має величезний розмір та набагато більшу масу, ніж передбачалося. Можливо, це космічний корабель.

Об'єкт 3I/ATLAS наближається до Марса / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, Вікіпедія

Коротко:

Міжзоряний об'єкт проходить підозріло близько до Юпітера, Марса і Венери

Об'єкт старший за Сонце, його маса - 33 млрд тонн

Уже за тиждень 3I/ATLAS максимально наблизиться до Марса

Через Сонячну систему зі швидкістю понад 200 тисяч км/год летить міжзоряний об'єкт під назвою 3I/ATLAS. Незабаром він наблизиться до Марса.

Астрономи не виключають, що це може бути інопланетний космічний корабель.

Що відомо про 3I/ATLAS

Як пише Futurism, об'єкт 3I/ATLAS було відкрито 1 липня 2025 року. Багато вчених вважають його кометою. Це лише третій міжзоряний об'єкт у Сонячній системі, після Оумуамуа та 2I/Borisov, який виявили астрономи.

Дослідження засвідчили, що 3I/ATLAS є міжзоряною кометою, яка прибула із зовсім іншої частини Чумацького Шляху, ніж два попередні відомі об'єкти.

Передбачається, що вік міжзоряної комети може бути понад 7 мільярдів років, а значить вона старша за Сонце. Також з'ясувалося, що комета складається з набагато більшої кількості вуглекислого газу, ніж передбачалося.

Інопланетяни летять на Землю 2025 року

Астрофізик із Гарварду Аві Леб припустив, що 3I/ATLAS може бути космічним апаратом інопланетян, який спеціально був відправлений для спостереження за Землею.

3I/ATLAS набагато масивніший, ніж передбачалося. Також він більший за Оумуамуа і 2I/Borisov, розмір яких було оцінено в приблизно 400 метрів і 1 кілометр відповідно.

Розрахунки Леба і його колег показують, що маса 3I/ATLAS може становити понад 33 мільярди тонн. Також учений вважає, що розмір ядра об'єкта має становити понад 5 кілометрів.

Яка траєкторія польоту 3I/ATLAS

За словами астрофізика, траєкторія польоту 3I/ATLAS проходить підозріло близько до Юпітера, Марса і Венери.

Трохи більше ніж за тиждень 3I/ATLAS наблизиться до Марса на відстань лише в кілька мільйонів кілометрів. Леб уже раніше стверджував, що ця траєкторія польоту є дуже незвичайною.

Астрофізик вважає, що потрібно використовувати камеру HiRISE, встановлену на апараті Mars Reconnaissance Orbiter для ретельного вивчення таємничого об'єкта. Це дасть змогу з'ясувати справжній розмір, масу 3I/ATLAS, а також нарешті визначити: чи є об'єкт кометою, чи чимось іншим.

Дивіться відео - Як виглядає хвіст міжзоряної комети 3I/ATLAS:

Як писав Главред, астрономам вдалося виявити таємничий об'єкт у космосі поруч із Землею завдяки застосуванню нового методу спостереження. Дослідники використовували земну тінь як природний фільтр, що дозволяє усунути перешкоди від супутників і космічного сміття.

Про ресурс: Futurism Futurism - американський онлайн-журнал про науку, технології та майбутнє, заснований 2017 року, пише Вікіпедія. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку, США. Його засновники - Алекс Клокус (Alex Klokus) і Джордан Леджуен (Jordan Lejuwaan). У 2019 році Futurism був придбаний Singularity University, а у 2021 році - медійною компанією Recurrent Ventures. Тематика публікацій - проривні технології, астрофізика, штучний інтелект, наука, космос, футуристичні ідеї.

