Зловісний експеримент: лікар влаштував дослід, що лякає, і знайшов "21 грам смерті"

Олексій Тесля
22 вересня 2025, 12:05
Згідно з гіпотезою Дункана Макдугалла, душа має фізичну вагу, а отже, її можна "зважити".
Став відомий результат експерименту про душу людини

Ви дізнаєтеся:

  • Дункан Макдугалл, спробував науково довести існування душі у людини
  • Під час спостережень, коли людина помирала, вага тіла зменшилася на 21,3 грама

1907 року американський лікар із Массачусетса, Дункан Макдугалл, спробував науково довести існування душі в людини. Для своїх експериментів він використовував вмираючих пацієнтів, а також собак, яких присипляли спеціально.

Хоча Макдугалл стверджував, що зміг зафіксувати масу душі, наукова спільнота згодом спростувала його висновки, повідомляє IFLScience.

Згідно з гіпотезою Макдугалла, душа має фізичну вагу, а отже, її можна "зважити". Він вважав, що коли людина помирає, душа залишає тіло, і в цей момент має відбутися невелика, але помітна втрата маси.

Для цього він спорудив спеціальне ліжко-ваги, на яке укладав шістьох пацієнтів, які перебували в термінальній стадії туберкульозу. Цих людей обрали через їхню нерухомість перед смертю - це мало б мінімізувати похибки у вимірах.

Під час одного зі спостережень, коли людина помирала, вага тіла зменшилася на 21,3 грама. В інших випадках втрати маси також становили близько 20 грамів. На підставі цих даних Макдугалл зробив висновок: душа справді існує і важить приблизно 21 грам.

Щоб підтвердити свою теорію, він провів аналогічний експеримент із 15 собаками - частину з них було вбито. Лікар припускав, що у тварин душі немає, і, отже, їхня вага не повинна змінюватися після смерті. Так і сталося: вага тварин залишалася колишньою, що, на думку Макдугалла, підтверджувало його гіпотезу.

Результати своїх спостережень він опублікував у місцевих ЗМІ та наукових виданнях. Однак учені швидко розкритикували методику, заявивши, що експеримент був некоректним.

По-перше, точно визначити момент смерті вкрай складно. По-друге, зміну ваги можна було пояснити випаровуванням вологи зі шкіри, яке відбувається після зупинки кровообігу. Крім того, застосовані ваги могли бути недостатньо точними, а сама вибірка пацієнтів - занадто маленькою.

Собаки, на відміну від людей, майже не потіють, що могло пояснити відсутність втрати маси. Також не враховані були інші фізичні процеси, що відбуваються в момент смерті.

У результаті Дункан Макдугалл не довів наявність душі, натомість прославився як лікар, який заради сумнівного експерименту спостерігав за людьми, які помирають, і приспав тварин. Його робота досі слугує прикладом того, як ненауковий підхід може призвести до хибних висновків та етичних питань.

Секрет довголіття: що кажуть учені

Згідно з думкою фахівців, ключ до довголіття ховається в регулярному вживанні простих і багатих на клітковину продуктів. Вони не тільки сприяють підтримці нормальної ваги, а й знижують ризик серйозних захворювань, зміцнюють здоров'я серця і можуть запобігти розвитку діабету і раку.

Харчування такими продуктами має стати частиною повсякденного раціону - саме це рекомендують експерти для підтримки здоров'я та активного довголіття.

Дивіться відео - чи є душа в людини:

Раніше священик розповів, що відбувається з душею після смерті. Священик зазначив, що, згідно з Біблією, душа людини не зникає після смерті, а продовжує існувати.

Як повідомляв Главред, раніше повідомлялося про те, кому судилося прожити понад 100 років. Коротка лінія життя на руці - про що попереджають хіроманти.

Про джерело: IFLScience

IFLScience - популярне онлайн-видання, засноване 2012 року Еліз Ендрю як сторінка у Facebook, яка згодом виросла у великий науково-популярний сайт.

Сьогодні управляється LabX Media Group, що базується в Канаді та Великій Британії. Охоплює приблизно 10 млн відвідувачів сайту і 60 млн підписників у соцмережах.

