Люди дивом врятувались: росіяни атакували Шахедами будинки в Сумах

Внаслідок атаки зруйновані приватні житлові будинки, також пошкоджені автомобілі.

https://glavred.net/war/lyudi-chudom-spaslis-rossiyane-udarili-shahedami-doma-v-sumah-10762313.html Посилання скопійоване

РФ вдарила Шахедами по місту Суми / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Російські окупанти атакували Суми ударними дронами типу "Шахед". У місті було зафіксовано кілька влучань. Про це заявив виконуючий обов'язки мер Сум Артем Кобзар.

Внаслідок атаки були пошкоджені покрівлі двох житлових будинків. Також відомо, що вибуховою хвилею вибило до десяти вікон. На одній із локацій загорівся автомобіль.

"Інформація щодо постраждалих уточнюється. Також зафіксовано влучання у Піщанському старостаті, внаслідок чого постраждала одна людина — жінка. Наразі медики надають їй усю необхідну допомогу. На місцях подій працюють усі відповідні служби", - йдеться у повідомленні. відео дня

Кордон.Медіа зазначає, що один з дронів влучив у транспортне підприємство. Внаслідок атаки пошкоджено два автобуси та три вантажівки. На щастя, люди не постраждали.

Під ударом також опинився житловий будинок. Власники будинку тільки заїхали у двір, коли почули, що летить "Шахед". Вони встигли забігти у коридор і прогримів потужний вибух.

Власниця пошкодженого будинку Тетяна розповіла, що одразу після удару здійнялась пожежа. Сусіди почали допомагати та гасили полум'я водою. У подружжя дві собачки, одна з них налякана, а інша поранена. Удар був такої сили, що у хаті зруйнована стіна, а вся кухня засипана уламками.

Повне відео дивіться у нашому Телеграм-каналі за посиланням.

Третій удар був неподалік будинків. Вогонь перекинувся на один з них, також загорівся сарай.

У ДСНС зазначили, що внаслідок атаки травмовані дві людини.

"Внаслідок ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі виникли пожежі. Рятувальники ДСНС одночасно працювали за трьома різними адресами. Через загрозу повторних ударів надзвичайники були змушені періодично призупиняти роботи.", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ на Україну 5 травня — останні новини

Главред раніше писав , що в ніч на 5 травня окупаційні війська РФ атакували Полтавську область ракетами та ударними дронами. В результаті обстрілу загинули 4 людини, ще 31 отримали травми різного ступеня тяжкості. Кілька тисяч абонентів залишилися без газу.

Крім того, в ніч на 5 травня окупаційні війська РФ атакували Київ та область ударними безпілотниками. В результаті обстрілу зафіксовано руйнування у Вишгородському та Броварському районах Київської області. Наразі відомо про трьох поранених.

Також армія РФ атакувала Дніпро та область. Виникли пожежі, є руйнування. В результаті ворожої атаки пошкоджено три приватні будинки та об’єкт критичної інфраструктури. Поранення отримали дві людини.

Інші новини:

Про персону: Артем Кобзар Артем Миколайович Кобзар (нар. 6 серпня 1982,Суми,Україна) — український політик, виконувач обов'язків мера Сум. У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит", здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. 13 жовтня 2023 року обраний на посаду секретаря Сумської міської ради, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред