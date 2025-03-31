Вийшов трейлер фільму "Одна битва за іншою" з Ді Капріо: дата прем'єри

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Кінокомпанія Warner Bros. презентувала трейлер фільму "Одна битва за іншою". Головну роль у чорній комедії режисера Пола Томаса Андерсона зіграв оскароносний американський актор Леонардо Ді Капріо.
У зйомках також узяли участь Шон Пенн, Бенісіо Дель Торо, Регіна Голл, Теяна Тейлор і Чейз Інфініті. Нова картина є екранізацією роману Томаса Пінчона "Вайнленд" 1990 року. Андерсон, крім того, що зрежисирував картину, написав до неї сценарій і виступив продюсером разом із Сарою Мерфі та Адамом Сомнером.
До речі, це перша головна роль Ді Капріо після "Вбивць квіткового місяця" Мартіна Скорсезе, який номінували на кінопремію "Оскар", і перша його спільна робота з цим режисером. Андерсон уже має досвід в адаптації книг Пінчона. Зокрема, він знімав комедію "Вроджена вада" 2014 року з Хоакіном Феніксом, а також історичну драму "Лакрична піца" 2021 року. Стрічка отримала три номінації на премії "Оскар".
Як пише видання Variety, "Лакрична піца" так і не змогла відшкодувати свій бюджет у 40 мільйонів доларів, попри позитивні оцінки критиків. А що стосується фільму "Одна битва за іншою", то це найдорожчий проєкт режисера з його 140-мільйонним бюджетом.
За сюжетом події в картині, на відміну від книги, відбуваються в XXI столітті. Ді Капріо у фільмі перевтілився в Боба Фергюсона - божевільного революціонера, який намагається врятувати свою дочку. Група колишніх революціонерів знову збираються разом, щоб допомогти головному герою знайти його дочку.
У трейлері зображено момент, як Фергюсон телефонує своїм союзникам і просить у них про допомогу. Після цього він очолює команду революціонерів і починає підготовку до боротьби зі своїми ворогами.
Прем'єра стрічки у світовому прокаті була запланована на серпень 2025 року, але зараз стало відомо, що її перенесли на 26 вересня.
Трейлер фільму "Одна битва за іншою"
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Леонардо Ді Капріо
Леонардо Вільгельм Ді Капріо (народився 11 листопада 1974 року) - легендарний голлівудський актор і продюсер.
Лауреат численних нагород, включно з премією "Оскар" (2016), BAFTA (2016), премією Гільдії кіноакторів США (2016), трьома преміями "Золотий глобус" (2005, 2014, 2016), а також "Срібного ведмедя" (1997) Берлінського кінофестивалю, повідомляє "Вікіпедія".
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