"Поцілунок із Леонардо Ді Капріо був жахом": Кейт Вінслет розповіла секрет про "Титанік"

Дует Леонардо Ді Капріо і Кейт Вінслет у мелодрамі "Титанік" показав практично ідеальну закохану пару. Але, каже актриса, зйомки були непростими.

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Кейт Вінслет розповіла секрет про зйомки в "Титаніку" з Леонардо Ді Капріо / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот із відео

Відома англійська акторка Кейт Вінслет розповіла, що є дуже важко давалася сцена поцілунку з американцем Леонардо Ді Капріо в легендарній мелодрамі Джеймса Кемерона "Титанік". У спогади артистка пустилася під час інтерв'ю для Vanity Fair.

"Боже мій, він справжній романтик, чи не так? Не дивно, що кожна молода дівчина у світі хотіла, щоб її поцілував Леонардо Ді Капріо. Це було не все, що треба було", - сказала Вінслет.

Акторка зізналася, що насправді поцілунок був жахливим - адже вони обидва були сильно загримовані.

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"Я б виглядала так, ніби смоктала шоколадну плитку з карамеллю після кожного прийому, тому що його макіяж переходив на мене. О Боже, це був такий безлад", - розповіла Вінслет.

Леонардо Ді Капріо Леонардо Вільгельм Ді Капріо (народився 11 листопада 1974) - легендарний голлівудський актор і продюсер.

Лауреат численних нагород, включаючи премію "Оскар" (2016), BAFTA (2016), премію Гільдії кіноакторів США (2016), три премії "Золотий глобус" (2005, 2014, 2016), а також "Срібного ведмедя" (1997) Берлінського кінофестивалю, повідомляє "Вікіпедія".

Повторно переглядаючи ту саму сцену поцілунку, актриса описала її як "жахливу" через проблеми з освітленням і недоступність місця зйомок для команди гримерів.

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