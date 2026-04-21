Український актор зіграє у новому фільмі Netflix разом із Сідні Свіні

Йдеться про екранізацію культової франшизи "Гандам" ("Gundam").

Олександр Рудинський зіграє у новому фільмі Netflix разом із Сідні Свіні

Робота над фільмом стартувала в Австралії

Режисером і сценаристом виступить Джим Мікл

Український актор Олександр Рудинський, відомий за фільмами "Тиха Нава" та "Камінь, ножиці, папір", приєднався до нового проєкту стрімінгового сервісу Netflix, де зіграє разом із голлівудськими зірками. Про це пише видання Deadline

Йдеться про ігрову екранізацію культової франшизи "Гандам" ("Gundam"), робота над якою вже стартувала в Австралії. Проєкт стане першою повнометражною адаптацією цього всесвіту у форматі live-action.

Цікаво, що Рудинський, який раніше знімався в серіалі Netflix "Декамерон" і в проєкті "Агентство", став одним із шести акторів. Компанію йому також складуть Нонсо Анозі, Джексон Вайт, Айда Брук, Джейвон "Вонна" Уолтон і Джейсон Айзекс.

Головні ролі виконають Сідні Суїні та Ноа Сентінео. Також у фільмі знімуться Сіолі Куцуна та Майкл Мандо.

Режисером і сценаристом виступить Джим Мікл, який також стане продюсером проекту разом з Ліндою Моран.

"Гандам" - це науково-фантастична франшиза від Bandai Namco Filmworks. Сюжет майбутньої стрічки побудований навколо протистояння пілотів, які воюють на різних сторонах у конфлікті між Землею та її колишніми космічними колоніями.

Раніше Главред повідомляв, що кінокомпанія Lionsgate представила перший трейлер нового екшн-фільму "Мятеж" (Mutiny), головну роль у якому виконав один із найвпізнаваніших акторів жанру — Джейсон Стейтем.

Також міні-серіал "Динозаври", виконавчим продюсером якого виступив Стівен Спілберг, стрімко підкорює глядачів платформи Netflix. Успіх науково-популярного шоу став несподіваним конкурентом для звичних хітів у жанрі трилера та фантастики.

Про особу: Олександр Рудинський Рудинський – актор театру та кіно. Народився в Миколаєві в 1996 році. З 2018 року працює в київському Національному драматичному театрі імені Івана Франка. За роль Калігули в однойменній виставі українського режисера Івана Уривського отримав премію як найкращий молодий актор на Міжнародному театральному фестивалі MESS у Сараєво. Рудинський став впізнаваним після виходу телесеріалу "Перші ластівки", в якому зіграв одну з головних ролей. У 2024 році зіграв у серіалі Джорджа Клуні "Агентство" та серіалі від Netflix "Декамерон".

