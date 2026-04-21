Український актор зіграє у новому фільмі Netflix разом із Сідні Свіні

Віталій Кірсанов
21 квітня 2026, 16:22
Йдеться про екранізацію культової франшизи "Гандам" ("Gundam").
Олександр Рудинський зніметься у новому фільмі Netflix разом із Сідні Свіні
Олександр Рудинський зіграє у новому фільмі Netflix разом із Сідні Свіні / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com, Олександр Рудинський

Коротко:

  • Робота над фільмом стартувала в Австралії
  • Режисером і сценаристом виступить Джим Мікл

Український актор Олександр Рудинський, відомий за фільмами "Тиха Нава" та "Камінь, ножиці, папір", приєднався до нового проєкту стрімінгового сервісу Netflix, де зіграє разом із голлівудськими зірками. Про це пише видання Deadline

Йдеться про ігрову екранізацію культової франшизи "Гандам" ("Gundam"), робота над якою вже стартувала в Австралії. Проєкт стане першою повнометражною адаптацією цього всесвіту у форматі live-action.

Цікаво, що Рудинський, який раніше знімався в серіалі Netflix "Декамерон" і в проєкті "Агентство", став одним із шести акторів. Компанію йому також складуть Нонсо Анозі, Джексон Вайт, Айда Брук, Джейвон "Вонна" Уолтон і Джейсон Айзекс.

Головні ролі виконають Сідні Суїні та Ноа Сентінео. Також у фільмі знімуться Сіолі Куцуна та Майкл Мандо.

Режисером і сценаристом виступить Джим Мікл, який також стане продюсером проекту разом з Ліндою Моран.

"Гандам" - це науково-фантастична франшиза від Bandai Namco Filmworks. Сюжет майбутньої стрічки побудований навколо протистояння пілотів, які воюють на різних сторонах у конфлікті між Землею та її колишніми космічними колоніями.

Останні новини кіно

Раніше Главред повідомляв, що кінокомпанія Lionsgate представила перший трейлер нового екшн-фільму "Мятеж" (Mutiny), головну роль у якому виконав один із найвпізнаваніших акторів жанру — Джейсон Стейтем.

Також міні-серіал "Динозаври", виконавчим продюсером якого виступив Стівен Спілберг, стрімко підкорює глядачів платформи Netflix. Успіх науково-популярного шоу став несподіваним конкурентом для звичних хітів у жанрі трилера та фантастики.

Вас може зацікавити:

Про особу: Олександр Рудинський

Рудинський – актор театру та кіно. Народився в Миколаєві в 1996 році. З 2018 року працює в київському Національному драматичному театрі імені Івана Франка. За роль Калігули в однойменній виставі українського режисера Івана Уривського отримав премію як найкращий молодий актор на Міжнародному театральному фестивалі MESS у Сараєво. Рудинський став впізнаваним після виходу телесеріалу "Перші ластівки", в якому зіграв одну з головних ролей. У 2024 році зіграв у серіалі Джорджа Клуні "Агентство" та серіалі від Netflix "Декамерон".

Україна пропонувала створити "Донніленд" на частині Донбасу - NYT

Україна пропонувала створити "Донніленд" на частині Донбасу - NYT

18:10Війна
Затримання військових ТЦК в Одесі: в СБУ розкрили нові деталі стрілянини

Затримання військових ТЦК в Одесі: в СБУ розкрили нові деталі стрілянини

17:27Україна
Долар нестримно дорожчає, євро б'є рекорди: новий курс валют на 22 квітня

Долар нестримно дорожчає, євро б'є рекорди: новий курс валют на 22 квітня

17:13Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточування

Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточування

Чому не можна гладити кота: причина, про яку мало хто говорить

Чому не можна гладити кота: причина, про яку мало хто говорить

Морози вдарять з новою силою: синоптик назвав дату різкого потепління

Морози вдарять з новою силою: синоптик назвав дату різкого потепління

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопця на скейтборді за 27 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопця на скейтборді за 27 с

Останні новини

18:26

Зима повертається: названо дату нового удару морозів в Черкаській області

18:10

Україна пропонувала створити "Донніленд" на частині Донбасу - NYT

18:00

Одна ложка при пересадці: простий метод, що врятує розсаду від стресу та хворобВідео

17:56

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з доставщиком піци за 17 с

17:46

Люди, народжені в ці чотири дні, вирізняються рідкісною добротою: хто вони

Прогнозувати дії терористів правоохоронці не в змозі, це проблема всього світу - СтупакПрогнозувати дії терористів правоохоронці не в змозі, це проблема всього світу - Ступак
17:27

Затримання військових ТЦК в Одесі: в СБУ розкрили нові деталі стрілянини

17:23

Арктичне повітря суне на Житомирщину: про яку небезпеку попередили синоптики

17:17

Як швидко прибрати шерсть з одягу: дієві методи та створення "стерильних зон"

17:13

Долар нестримно дорожчає, євро б'є рекорди: новий курс валют на 22 квітня

Реклама
17:04

"Дуже відчутні": Денисенко поскаржилася на зайві кілограми та показала фігуру

16:59

Три знаки зодіаку невдовзі зірвуть джекпот - кому пощастить

16:47

В Генштабі РФ заявили про окупацію цілої області України - в ЗСУ відповіли

16:43

"Витерли ноги об УАФ": Ребров потрапив під шквал критики через прогул Конгресу

16:30

Сержантка відремонтувала казарму і почала заробляти: результат здивував усіхВідео

16:26

Бійці 42 ОМБр показали унікальні кадри знищення російського шахеда українським дроном-перехоплювачем LITAVR

16:22

Український актор зіграє у новому фільмі Netflix разом із Сідні Свіні

16:14

Коли висаджувати ранню капусту: критичні терміни та секрети стійкості до холоду

16:13

Загадкове українське слово "мжичка": що воно насправді означає

16:11

Мороз до -5 і надзвичайна небезпека: синоптики попередили мешканців Львівщини

16:03

Як Єлизавета II зберігала молодість: 7 королівських порад, перевірених 100-літтямВідео

Реклама
15:15

РФ посилила наступ вздовж лінії фронту в одній із областей: де ситуація найгірша

15:08

Божествений форшмак по-одеськи за 10 хвилин - найкращий рецепт

15:03

Дарували голос після смерті: мумії із "золотими язиками" вразили вчених

14:59

Лежать лицем в землю: в Одесі затримання ТЦКівців переросло в стрілянину і погоню

14:55

Допоможе врятувати життя: співачка Дуа Ліпа придбала пікап для ЗСУ

14:45

Більше ніж декор: які рослини стають оберегами та магнітами достатку біля дому

14:41

Ціни уже наблизилися до 300 грн: коли подешевшає улюблена ягода українців

14:33

Ціна зросла майже на 100 гривень: в Україні стрімко подорожчав популярний овоч

14:20

Тільки не "кузнечик": далеко не всі знають, як називати цю комаху українською

14:14

"Бути твоєю мамою непросто": Бурмака з’явилася з єдиною донькою

14:09

Вчені підвищили ефективність сонячних панелей: яка нова межа

14:06

Росіяни висміяли Герасимова за брехню про успіхи армії РФ на Луганщині

14:02

Чи зрушить питання легалізації зброї в Україні з мертвої точки: що каже експерт

13:56

Чому не можна з'ясовувати стосунки з людьми 22 квітня: яке церковне свято

13:42

Чи варто вирощувати розсаду огірків: переваги, недоліки та поради городникамВідео

13:28

Нетверезий чоловік кинув гранати у поліцейських - є пораненіФото

13:20

РФ хоче дестабілізувати Україну: експерт оцінив ризик масових стрілянин

13:15

Різка зміна погоди в Рівному та області: синоптики попереджають про заморозки

13:14

"Відмовили ноги": Анатолій Анатоліч з'явився на кріслі колісному в США

13:14

Нові подробиці, ганьба поліції та жорсткі рішення: що заявив Клименко про теракт у Києві

Реклама
13:14

Дівчина знайшла у притулку "двійника" своєї померлої собаки: що вона зробилаВідео

13:12

Для тих, хто шукав найнародніше шоу в телеефірі: "Дизель шоу" виходитиме на телеканалі "1+1 Україна"

13:10

Від фаната до ведучого: ХАС у "Караоке на майдані"

12:50

Не той Шевченко: що приховали на могилі Кобзаря у Каневі і при чому тут КремльВідео

12:31

Щурі та миші назавжди зникнуть з саду: які природні засоби відлякають гризунів

12:09

"В одну мить я залишився без усього": "Флеш" показав наслідки замаху РФФото

12:07

Китайський гороскоп на завтра, 22 квітня: Мавпам — провокації, Свиням — непередбачуваність

11:58

Чому зливати олію в раковину небезпечно: куди подіти жир після смаження

11:55

Двірник "дядько Саша" став сьомою жертвою стрільця з Голосієва: його коту шукають господаря

11:54

Загадка століття: як сучасна людина опинилася на фотографії 1917 рокуВідео

