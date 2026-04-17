Том Круз повернеться у третій частині "Топ Ган"

Віталій Кірсанов
17 квітня 2026, 20:03
Актор повернеться до своєї ролі через десять років після першого виступу в образі пілота.
Том Круз повернеться у третій частині
Том Круз повернеться у третій частині "Топ Ган" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Проект офіційно підтверджено студією Paramount Pictures
  • Режисером проекту знову виступить Джозеф Косінські

Легендарний голлівудський актор Том Круз знову зіграє у продовженні культової франшизи "Топ Ган-3" ("Найкращий стрілець"). Про це повідомляє Variety.

Проект офіційно підтверджено студією Paramount Pictures. Актор повернеться до своєї ролі через десятиліття після першого появи в образі пілота.

Про розробку третьої частини вперше стало відомо в 2024 році. Режисером проекту знову виступить Джозеф Косинські, а сценарій напише Ерен Крюгер, який працював і над попередньою частиною — разом з Еріком Уорреном Сінгером і Крістофером МакКуоррі.

Фільм "Топ Ган: Меверік" став справжнім хітом прокату: незважаючи на обмеження в період COVID-19, він зібрав близько 1,5 мільярда доларів при бюджеті в 170 мільйонів. Творці розраховують, що нова частина зможе повторити цей успіх.

Точна дата прем'єри "Топ Ган-3" поки що не розкривається.

Раніше Главред повідомляв, що кінокомпанія Lionsgate представила перший трейлер нового екшн-фільму "Мятеж" (Mutiny), головну роль у якому виконав один із найвпізнаваніших акторів жанру — Джейсон Стейтем.

Також міні-серіал "Динозаври", виконавчим продюсером якого виступив Стівен Спілберг, стрімко підкорює глядачів платформи Netflix. Успіх науково-популярного шоу став несподіваним конкурентом для звичних хітів у жанрі трилера та фантастики.

Вас може зацікавити:

Про особу: Том Круз

Том Круз — американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий володар премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий володар премії "Сатурн" (2002, 2022) і чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв'ю з вампіром", "З широко закритими очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" та дилогія "Топ Ган".

Українку не пустили до Польщі через радіоактивну стодоларову купюру - подробиці

Українку не пустили до Польщі через радіоактивну стодоларову купюру - подробиці

20:44Україна
Оголошено штормове попередження: синоптики назвали регіони

Оголошено штормове попередження: синоптики назвали регіони

19:48Синоптик
Росія хоче втягнути Білорусь у війну - Зеленський передав послання Лукашенкові

Росія хоче втягнути Білорусь у війну - Зеленський передав послання Лукашенкові

19:42Війна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 18 квітня: Тиграм — плітки, Коням — ностальгія

Китайський гороскоп на завтра, 18 квітня: Тиграм — плітки, Коням — ностальгія

Фортуна підкине золотий шанс: три знаки зодіаку опиняться на вершині успіху

Фортуна підкине золотий шанс: три знаки зодіаку опиняться на вершині успіху

Уже нікуди дівати: в Україні різко обвалилася ціна на популярний овоч

Уже нікуди дівати: в Україні різко обвалилася ціна на популярний овоч

Гороскоп Таро на завтра, 18 квітня: Раку — перезавантаження, Скорпіону — новий початок

Гороскоп Таро на завтра, 18 квітня: Раку — перезавантаження, Скорпіону — новий початок

Балкони, що лякали мешканців: навіщо в СРСР робили їх під нахилом

Балкони, що лякали мешканців: навіщо в СРСР робили їх під нахилом

Останні новини

20:44

Українку не пустили до Польщі через радіоактивну стодоларову купюру - подробиці

20:35

Ціни незабаром стрімко зростуть: названо продукти, які подорожчають у першу чергу

20:13

Незмінна класика: які жіночі імена обирають українці протягом п’яти століть

20:03

Ціни на пальне в Україні впадуть: відомо, коли бензин та дизель подешевшають

20:03

Том Круз повернеться у третій частині "Топ Ган"

Дорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLXДорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLX
19:51

Не дали зібрати речі: син Повалій поскаржився, що у них відібрали будинок

19:48

Оголошено штормове попередження: синоптики назвали регіони

19:42

Росія хоче втягнути Білорусь у війну - Зеленський передав послання Лукашенкові

19:38

Переговори між Зеленським і Путіним: Ердоган зробив важливу заяву

Реклама
19:35

Розкрито головний секрет Києва: що приховали в СРСР і як з’явився міф про 1500 роківВідео

19:10

Для чого Росія застосовує тактику "24-годинного терору": Коваленко назвав причинуПогляд

19:08

П'ять знаків зодіаку вважаються найгордішими та зарозумілими - хто вони

19:06

Коли можна отримати штраф за зимові шини влітку: знають далеко не всіВідео

19:03

Зелені загарбники: 5 небезпечних рослин, що здатні за сезон повністю знищити сад

18:34

Кріп залишатиметься свіжим тижнями: простий трюк, про який мало хто знає

18:10

Дощі та туман: яка погода буде в Харкові на вихідних

18:00

Зниження мобілізаційного віку в Україні: нардеп сказав, кого можуть призвати

17:56

"Росіяни бояться": Буданов назвав реалістичний сценарій звільнення Придністров'я

17:29

Пара почала ремонт старого будинку і завмерла: знайшли те, чого не очікували

17:18

Полуниця вродить на славу: чим підживити для великих і солодких ягід

Реклама
17:16

Приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед" – Федоров

17:00

Долар дорожчає, а євро встановив новий рекорд: курс валют на 20 квітня

16:55

Софія Ротару заговорила румунською та поділилася особистим - деталі

16:55

Іран повністю розблокував Ормузьку протоку - з'явилась реакція Трампа

16:39

Археологи "оживили вампіра" через 400 років: чого боялися в давнинуВідео

16:18

Чому 18 квітня не можна довго спати й лінуватися: яке церковне свято

16:17

РФ готує масове переселення росіян до України: який нюанс не врахував КремльВідео

16:17

"Зайшла у глухий кут": у Європі вразили назвавши рік завершення війни в Україні

16:00

"Льодовиковий період" повертається 10 років потому: коли вийде мультфільмВідео

15:55

Маринована цибуля вийде хрусткою та соковитою: шикарний рецепт до м'яса та риби

15:50

Гроші вже на підході: трьом знакам зодіаку пощастить після 17 квітня

15:37

Погода на Житомирщині різко погіршиться: коли очікувати нову хвилю похолодання

15:33

Режисер Павло Остріков змінив глядацьке крісло на ігровий майданчик у шоу "Я люблю Україну"Відео

15:30

Агенція оборонних закупівель знову потрапила у скандал

15:28

Нестерпно: Тодоренко показала третю дитину та поскаржилася на материнство

15:18

Чому кіт будить вночі — справжні причини, про які здогадуються одиниціВідео

15:13

Дощі, грози та туман: українців попередили про різке погіршення погоди

15:13

Читають думки: люди, народжені в ці місяці, мають сильну інтуїцію

14:45

"Не збираюся переробляти": відома акторка висловилася про скандали Цимбалюка

14:45

Україна відповіла на ультиматум РФ - що буде з Донбасом та де відбудуться переговори

Реклама
14:38

Чого не можна робити у Світлу суботу: прикмети на свято 18 квітня

14:18

Від русизму "щебьонка" пора відмовлятися: як правильно назвати цей матеріал українською

14:02

Схованки у старих речах: що знаходять покупці в секонд-хендах

13:50

На вихідних Рівненщину накриє негода: синоптики назвали дату нового похолодання

13:49

Скарби під ногами: знайдено таємний тунель Богдана Хмельницького, що там булоВідео

13:27

"Не налаштовую проти батька": Різатдінова розкрила стосунки сина з утікачем Онищенком

13:06

Удари по Україні різко посиляться: у розвідці попередили про загрозу і плани РФ

12:20

Говорити "лопнуло терпіння" - помилка: названо влучний український відповідник

12:17

Кремль готується "хитати" ЄС і НАТО: на яку операцію "підбили" Путіна

12:12

Як значно пришвидшити заряджання смартфона: правило "плюс 5"

