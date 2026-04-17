Том Круз повернеться у третій частині "Топ Ган"

Легендарний голлівудський актор Том Круз знову зіграє у продовженні культової франшизи "Топ Ган-3" ("Найкращий стрілець"). Про це повідомляє Variety.

Проект офіційно підтверджено студією Paramount Pictures. Актор повернеться до своєї ролі через десятиліття після першого появи в образі пілота.

Про розробку третьої частини вперше стало відомо в 2024 році. Режисером проекту знову виступить Джозеф Косинські, а сценарій напише Ерен Крюгер, який працював і над попередньою частиною — разом з Еріком Уорреном Сінгером і Крістофером МакКуоррі.

Фільм "Топ Ган: Меверік" став справжнім хітом прокату: незважаючи на обмеження в період COVID-19, він зібрав близько 1,5 мільярда доларів при бюджеті в 170 мільйонів. Творці розраховують, що нова частина зможе повторити цей успіх.

Точна дата прем'єри "Топ Ган-3" поки що не розкривається.

Раніше Главред повідомляв, що кінокомпанія Lionsgate представила перший трейлер нового екшн-фільму "Мятеж" (Mutiny), головну роль у якому виконав один із найвпізнаваніших акторів жанру — Джейсон Стейтем.

Також міні-серіал "Динозаври", виконавчим продюсером якого виступив Стівен Спілберг, стрімко підкорює глядачів платформи Netflix. Успіх науково-популярного шоу став несподіваним конкурентом для звичних хітів у жанрі трилера та фантастики.

Вас може зацікавити:

Про особу: Том Круз Том Круз — американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий володар премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий володар премії "Сатурн" (2002, 2022) і чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв'ю з вампіром", "З широко закритими очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" та дилогія "Топ Ган".

