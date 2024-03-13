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Заповіт Меттью Перрі: кому дістануться гроші та майно зірки "Друзів"

Дмитро Відоменко
13 березня 2024, 03:59
Легендарний актор серіалу "Друзі" Меттью Перрі задовго до смерті (15 років тому) склав заповіт.
Перрі, похорон
Меттью Перрі задовго до смерті (15 років тому) склав заповіт. / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарний актор серіалу "Друзі" Меттью Перрі задовго до своєї смерті 29 жовтня 2023 року склав і запевнив у юриста складений заповіт. Згідно з документом все майно, оцінене більш ніж в 1 млн доларів США, передалося трасту Alvy Singer Living Trust. Про це повідомляє журнал People,

Причому актор заповіт у загальних рисах склав близько 15 років тому - ще в 2009 році

Як пишуть журналісти, у заповіті згадуються батько актора Джон Перрі, мати Сюзанна Моррісон - і зведені сестри Кейтлін Моррісон і Рейчел Данн. Що цікаво, в документі зазначено, що ніхто з його нащадків (яких у Перрі за підсумком не виявилося) не матиме доступу до його майна.

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Журнал зазначив, що всі авторські права, товарні знаки, його ім'я, а також подальші гонорари, інвестиції, готівку, цінні папери та будинок включено до заповіту.

Хто такий Меттью Перрі?

Меттью Перрі - американо-канадський актор. Найбільш відомий роллю Чендлера Бінга в популярному комедійному серіалі "Друзі". За рік до смерті випустив автобіографію під назвою "Друзі, кохані та одна велика жахлива річ", яка моментально стала бестселером. Помер 28 жовтня 2023 року. Тіло актора було виявлено в джакузі його власного будинку. Причиною смерті Перрі назвали утоплення внаслідок ішемічної хвороби серця і гострого впливу кетаміну. З кінця дев'яностих страждав від алкогольної та наркотичної залежності.

Нагадаємо, Меттью Перрі був знайдений мертвим у своєму будинку в Лос-Анджелесі 28 жовтня 2023 року внаслідок утоплення у віці 54 років.

Лише через кілька годин після того, як стало відомо про смерть Меттью Перрі, фанати виявили моторошний збіг. Він наштовхнув багатьох на думку, що актор передбачив власний кінець.

Також весь головний акторський склад серіалу "Друзі" зробив заяву про смерть Меттью Перрі. Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан і Девід Швіммер вийшли на зв'язок лише для того, щоб попросити шанувальників про час, щоб як слід оплакати близького друга.

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заповіт Меттью Перрі новини шоу бізнесу
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