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У США закрили розслідування смерті Меттью Перрі: точна причина його смерті

Дмитро Відоменко
11 січня 2024, 02:50
Розслідування смерті американського актора, зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі офіційно завершено, заявили в поліції.
Помер Меттью Перрі
Як уклали медики, Перрі помер в результаті "невідомого шляху вживання кетаміну" / колаж: Главред, фото: instagram.com/mattyperry4, ua.depositphotos.com

Розслідування смерті легендарного американського актора, зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі офіційно завершено. Як пише портал People, в поліцейському департаменті Лос-Анджелеса погодилися з висновками медиків зі служби "911", які ті зробили відразу після закінчення розтину.

Тобто, на думку слідства, Меттью Перрі помер без стороннього впливу ‒ не в результаті доведення до самогубства або вбивства. До смерті актора призвела дія кетаміну - ліки з сильним знеболюючим дією, яке викликає т.зв. дисоціативну анестезію.

Слідчі погодилися, що ішемічна хвороба серця і дія бупренорфіну (синтетичне ліки, яке відноситься до групи опіоїдних анальгетиків – Главред) спричинили за собою утоплення в джакузі і призвели до випадкової смерті актора.

відео дня

Як уклали медики, Перрі помер в результаті "невідомого шляху вживання кетаміну". Відомо, що актор "перебував на терапії інфузією кетаміну", проте останній курс лікування закінчив приблизно за півтора тижні до смерті.

Нагадаємо, Меттью Перрі був знайдений мертвим у своєму будинку в Лос-Анджелесі 28 жовтня 2023 року в результаті утоплення у віці 54 років.

Раніше в Мережі з'явилися нові Лякаючі фото 47-річної зірки фільму "Американський пиріг" Тари Рейд. Останні кілька років артистці сильно дістається від преси через її експериментів із зовнішністю.

Також 58-річна "Кері Бредшоу", актриса Сара Джессіка Паркер розповіла, в чому секрет її догляду за обличчям і тілом. Артистка зізналася, що на косметиці вона економить.

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