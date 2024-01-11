У США закрили розслідування смерті Меттью Перрі: точна причина його смерті

Розслідування смерті американського актора, зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі офіційно завершено, заявили в поліції.

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Як уклали медики, Перрі помер в результаті "невідомого шляху вживання кетаміну" / колаж: Главред, фото: instagram.com/mattyperry4, ua.depositphotos.com

Розслідування смерті легендарного американського актора, зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі офіційно завершено. Як пише портал People, в поліцейському департаменті Лос-Анджелеса погодилися з висновками медиків зі служби "911", які ті зробили відразу після закінчення розтину.

Тобто, на думку слідства, Меттью Перрі помер без стороннього впливу ‒ не в результаті доведення до самогубства або вбивства. До смерті актора призвела дія кетаміну - ліки з сильним знеболюючим дією, яке викликає т.зв. дисоціативну анестезію.

Слідчі погодилися, що ішемічна хвороба серця і дія бупренорфіну (синтетичне ліки, яке відноситься до групи опіоїдних анальгетиків – Главред) спричинили за собою утоплення в джакузі і призвели до випадкової смерті актора.

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Як уклали медики, Перрі помер в результаті "невідомого шляху вживання кетаміну". Відомо, що актор "перебував на терапії інфузією кетаміну", проте останній курс лікування закінчив приблизно за півтора тижні до смерті.

Нагадаємо, Меттью Перрі був знайдений мертвим у своєму будинку в Лос-Анджелесі 28 жовтня 2023 року в результаті утоплення у віці 54 років.

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