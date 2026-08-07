"Завжди був": брат Анджеліни Джолі зробив камінг-аут

Він розповів, що завжди відчував себе інакше, але довго не міг підібрати слова.

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Брат Джолі зізнався у своїй орієнтації / Колаж Главред, фото Instagram/ric_govea

Коротко:

Що зробив брат голлівудської актриси

Як саме він це зробив

Старший брат голлівудської актриси Анджеліни Джолі, 53-річний Джеймс Хейвен, вперше публічно заявив, що є геєм.

Особисте зізнання він зробив під час прямого ефіру на платформі Substack разом зі своєю колишньою дружиною Ромі Імбеллі, з якою зберіг дружні стосунки після розлучення. Про це повідомляє TMZ.

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Під час трансляції Хейвен зізнався, що довгі роки приховував свою справжню сутність і лише зараз відчув готовність відкрито розповісти про себе. За його словами, мова йде не про зміни в житті, а про те, щоб перестати ховатися й дозволити оточуючим побачити його справжнього.

Брат Джолі Джеймс зробив заяву / Скріншот

У емоційному листі, який він зачитав під час ефіру, Джеймс згадав дитинство. Він розповів, що завжди відчував себе інакшим, але довго не міг підібрати слів, щоб пояснити свої відчуття. З віком, як зізнався Хейвен, він намагався відповідати очікуванням оточуючих і приховував частину своєї особистості, побоюючись осуду.

Колишня дружина актора підтримала його рішення. Ромі Імбеллі зізналася, що довгий час здогадувалася про його орієнтацію, однак не була готова прийняти цю думку. Незважаючи на розставання, вона назвала Джеймса однією з найближчих людей у своєму житті та висловила надію, що тепер він зможе жити без страху та почуття провини.

У своєму зверненні Хейвен також попросив рідних і близьких поставитися до його зізнання з розумінням. Він висловив надію, що родина побачить у ньому ту саму людину, яку знала завжди, незалежно від будь-яких ярликів.

"Я більше не відчуваю потреби ховатися. Камінг-аут - це не спроба стати іншою людиною. Це можливість нарешті показати всім, ким я був завжди", - заявив Джеймс Хейвен.

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Про особу: Джеймс Хейвен Джеймс Хейвен відомий не тільки як брат Анджеліни Джолі, а й як актор та продюсер. На початку 2000-х він опинився в центрі уваги після церемонії вручення премії "Оскар", де поцілував сестру в губи. Пізніше він пояснював, що цей жест був проявом сімейної підтримки і не мав жодного романтичного підтексту.

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