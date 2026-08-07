Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Польща намагається залишити українців в себе: експерт назвав причину

Анна Косик
7 серпня 2026, 13:36
google news Підпишіться
на нас в Google
Масовий виїзд українців з Польщі став би серйозним ударом для країни.
украинцы в Польше
Працівники з України більш цінні для Польщі, ніж інші мігранти / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що повідомив Кулик:

  • Польща не зможе повноцінно замінити українців на ринку праці, якщо ті виїдуть
  • Виїзд української робочої сили не в інтересах Польщі
  • Польська влада у політичній і практичній площинах протилежно діє щодо українців

Масовий виїзд українців із Польщі став би серйозним ударом для економіки країни, оскільки замінити цю робочу силу іншими мігрантами буде складно.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. За його словами, заміна українських працівників мігрантами з інших регіонів світу для польського ринку праці не рівноцінна.

відео дня

"Якщо говорити стратегічно, то українці - набагато цінніший трудовий резерв, ніж мігранти з інших країн світу. Українці швидко адаптуються, асимілюються, вивчають польську мову. Втрата української робочої сили стала б серйозним ударом для польської економіки, і це не відповідає інтересам самої Польщі", - зазначив Кулик.

Демографічна криза змушує Варшаву триматися за українців

Проблема нестачі робочих рук у Польщі має глибше коріння, ніж поточна міграційна ситуація. Країна стикається зі старінням населення, і закрити цю прогалину силами самих поляків практично неможливо.

"У Польщі вже є проблема, пов'язана зі старінням нації та дефіцитом трудового резерву. Покривати дефіцит робочої сили можна лише або створенням нових робочих місць для поляків, що складно в умовах ЄС, або пошуком і завезенням мігрантів. А для Польщі, як для моноетнічної та монорелігійної держави, це значна проблема", - пояснив експерт.

Саме тому, за словами Кулика, українці вигідні польській економіці й ринку праці з усіх боків, але ця вигода не перетворюється на відповідну політичну риторику.

На державному рівні Польща регулярно транслює антиукраїнські меседжі, пов'язані з історичними суперечностями довкола Бандери. Водночас у практичній площині влада діє протилежним чином.

"Попри те, що на рівні держави у Польщі транслюється антиукраїнська риторика, там створюють програми навчання і перекваліфікації та загалом підґрунтя для того, щоб залишити українську робочу силу. З одного боку, поляки влаштовують антиукраїнські погроми, а з іншого - тишком-нишком Польща намагається адаптувати і залишити українців у себе", - підсумував Кулик.

Чи можливий масовий відтік українців із Польщі через погроми

Главред писав, що за словами Віталія Кулика, масового від'їзду українців з Польщі через останні погроми очікувати не варто. Однак подібні інциденти можуть спонукати українців активніше самоорганізовуватися та об’єднуватися для захисту своїх інтересів.

Агресивне ставлення з боку частини поляків до українців та їхніх сімей може посилювати радикальні настрої серед деяких представників української громади. Такі випадки можуть стати чинником подальшого зростання напруженості між двома групами.

Антиукраїнські настрої в Польщі - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що домагатиметься офіційної заборони використання червоно-чорного прапора на території країни. Цей символ асоціюється з Українською повстанською армією та Організацією українських націоналістів.

Раніше повідомлялося, що у Вроцлаві троє поляків побили українську пару. Молоді українці отримали травми від місцевих жителів, нібито через "український акцент".

Напередодні Володимир В’ятрович заявив, що зростання рейтингу нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького ґрунтується виключно на антиукраїнських заявах.

Інші новини:

Про персону: Віталій Кулик

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Польщі Віталій Кулик Польща українці
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Як Україна може захиститись від російської балістики: названо дієвий сценарій

Як Україна може захиститись від російської балістики: названо дієвий сценарій

16:09Аналітика
ЗСУ чекають кадрові рішення: Зеленський після розмови з Драпатим зробив заяву

ЗСУ чекають кадрові рішення: Зеленський після розмови з Драпатим зробив заяву

15:10Війна
Захід не допоміг Україні з ракетами ППО: ЗСУ назвали ключовий виклик атак РФ

Захід не допоміг Україні з ракетами ППО: ЗСУ назвали ключовий виклик атак РФ

15:10Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
"Їй було всього 26": померла популярна блогерка, яка надихала мільйони

"Їй було всього 26": померла популярна блогерка, яка надихала мільйони

Електроенергію розподілятимуть інакше: Кабмін ухвалив рішення, що зміниться

Електроенергію розподілятимуть інакше: Кабмін ухвалив рішення, що зміниться

Затяжна магнітна буря охоплює Землю: скільки триватиме геомагнітний шторм

Затяжна магнітна буря охоплює Землю: скільки триватиме геомагнітний шторм

Сильні дощі та шквали насуваються на Україну: коли похолодання витіснить спеку

Сильні дощі та шквали насуваються на Україну: коли похолодання витіснить спеку

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сімейного портрета за 15 с

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сімейного портрета за 15 с

Останні новини

16:11

Продюсери готують продовження фільму "Майкл": оголошено дати прем’єри

16:09

Як Україна може захиститись від російської балістики: названо дієвий сценарій

16:08

Помутнів розсіл в баночці з огірками: коли її краще одразу викинути

15:23

Чи можна повторно використовувати чайні пакетики — секрети заварювання

15:21

Сморід із пилососа більше не біда: забутий кухонний засіб вирішить проблему

Антиукраїнські погроми в Польщі посиляться, Варшава повторює помилку 1939 року – КуликАнтиукраїнські погроми в Польщі посиляться, Варшава повторює помилку 1939 року – Кулик
15:10

ЗСУ чекають кадрові рішення: Зеленський після розмови з Драпатим зробив заяву

15:10

Захід не допоміг Україні з ракетами ППО: ЗСУ назвали ключовий виклик атак РФ

15:04

Вийшов офіційний трейлер фільму "Готель "Соколине сяйво"", прем’єра якого відбудеться 24 серпня на Київстар ТБ

15:01

Російська співачка розлютилася на Путіна через окупацію Криму

Реклама
14:44

"Страшний сон": дочка Волочкової завдала удару балерині

14:42

Працівники пошти вигнали собаку на 37-градусну спеку: у компанії відреагували

14:35

Вікторія Бекхем продемонструвала ідеальну фігуру після драматичної події з сином

14:17

Під час ремонту в будинку 1916 року знайшли щось незвичайне: що сховали

14:12

Чому 8 серпня не можна скаржитися на життя: яке церковне свято

13:36

Польща намагається залишити українців в себе: експерт назвав причину

13:35

Шанс для старої терки: несподіваний трюк, який набирає популярностьВідео

13:27

Дантес перестав приховувати свою дівчину: як вона виглядає

13:18

У Закарпатському ТЦК незаконно списали з обліку понад 1,5 тис. чоловіків: розкрито схему

13:15

Arctic Express важливий саме як кейс: Гардус про рішення Британії щодо танкера РФПогляд

13:07

"Завжди був": брат Анджеліни Джолі зробив камінг-аутВідео

Реклама
12:37

Знахідка зі сміттєзвалища зробила сім’ю мільйонерами: що вони відшукали

12:37

Гороскоп Таро на завтра, 8 серпня: Тельцям — варто зупинитися, Дівам — бонус

12:22

Чи можливий масовий відтік українців із Польщі через погроми — думка експерта

12:14

В будинах затремтіли вікна: у Москві прогримів гучний вибух, що відомо

12:11

Несподівана пропозиція: стало відомо, хто став другим тренером "Голосу країни"

12:00

Масштабна перевірка бронювання: юрист пояснив, хто може втратити статус і відстрочки

11:49

Нова спецоперація Сил оборони в Криму: знищено "Панцир-С1" вартістю $15 млн

11:44

Facebook, дрон і самокат у XVII столітті: винаходи Ореста із серіалу "Пригоди козака Виговського", які випередили час

11:43

Дитина росте генієм: на які 5 ознак батькам варто звернути увагу

11:38

Китайський гороскоп на 8 серпня: Тигр на коні, а Бику варто пригальмувати

11:38

Софія Ротару вперше за довгий час опублікувала нове фото

11:04

Які квіти виживуть у темряві: перелік рослин для кімнати без вікон

10:56

Bloomberg підрахував, скільки Кім Чен Ин заробив завдяки війні в Україні

10:52

Росія цинічно атакувала людей на ринку на Сумщині, є багато постраждалих

10:48

День, що вирішить долю: кому з п’яти знаків зодіаку посміхнеться рідкісна удача

10:11

З'їдять в першу чергу: простий рецепт домашньої аджики на зиму

10:09

Засіб із кухні легко видалить плями від SPF: як випрати сонцезахисний крем з одягу

09:53

Росія формує бойові підрозділи з українських військовополонених – ISW

09:29

Гороскоп на завтра, 8 серпня: Тельцям - хороші новини, Ракам - вигода

09:19

Сильні дощі та шквали насуваються на Україну: коли похолодання витіснить спеку

Реклама
09:02

Розвідка США розкрила новий план Путіна: восени може розпочатися ще одна війна — WSJ

08:39

Затяжна магнітна буря охоплює Землю: скільки триватиме геомагнітний шторм

08:06

В Єкатеринбурзі масштабна пожежа після атаки дронів - що уразила Україна

07:50

Атаки на Wildberries призвели до кризи у великих банках Росії — СВР

07:03

"Ми теж хочемо ракети": Трамп відповів на прохання Зеленського передати Україні Patriot

05:11

Чому лікарі у часи СРСР носили лише білі халати: відповідь здивує багатьох

04:54

Яка ідеальна пара для Близнюків: три знаки, з якими союз є майже бездоганним

04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці лісової вечері за 17 с

03:58

Як заточити ножиці за допомогою цукру за 2 хвилини - лайфхак від кухаря

03:30

Доля щедро винагородить чотири знаки зодіаку: кому почне щастити в усьому

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Регіони
Новини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти