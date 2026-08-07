Польща намагається залишити українців в себе: експерт назвав причину

Масовий виїзд українців з Польщі став би серйозним ударом для країни.

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Працівники з України більш цінні для Польщі, ніж інші мігранти / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що повідомив Кулик:

Польща не зможе повноцінно замінити українців на ринку праці, якщо ті виїдуть

Виїзд української робочої сили не в інтересах Польщі

Польська влада у політичній і практичній площинах протилежно діє щодо українців

Масовий виїзд українців із Польщі став би серйозним ударом для економіки країни, оскільки замінити цю робочу силу іншими мігрантами буде складно.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. За його словами, заміна українських працівників мігрантами з інших регіонів світу для польського ринку праці не рівноцінна.

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"Якщо говорити стратегічно, то українці - набагато цінніший трудовий резерв, ніж мігранти з інших країн світу. Українці швидко адаптуються, асимілюються, вивчають польську мову. Втрата української робочої сили стала б серйозним ударом для польської економіки, і це не відповідає інтересам самої Польщі", - зазначив Кулик.

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Проблема нестачі робочих рук у Польщі має глибше коріння, ніж поточна міграційна ситуація. Країна стикається зі старінням населення, і закрити цю прогалину силами самих поляків практично неможливо.

"У Польщі вже є проблема, пов'язана зі старінням нації та дефіцитом трудового резерву. Покривати дефіцит робочої сили можна лише або створенням нових робочих місць для поляків, що складно в умовах ЄС, або пошуком і завезенням мігрантів. А для Польщі, як для моноетнічної та монорелігійної держави, це значна проблема", - пояснив експерт.

Саме тому, за словами Кулика, українці вигідні польській економіці й ринку праці з усіх боків, але ця вигода не перетворюється на відповідну політичну риторику.

На державному рівні Польща регулярно транслює антиукраїнські меседжі, пов'язані з історичними суперечностями довкола Бандери. Водночас у практичній площині влада діє протилежним чином.

"Попри те, що на рівні держави у Польщі транслюється антиукраїнська риторика, там створюють програми навчання і перекваліфікації та загалом підґрунтя для того, щоб залишити українську робочу силу. З одного боку, поляки влаштовують антиукраїнські погроми, а з іншого - тишком-нишком Польща намагається адаптувати і залишити українців у себе", - підсумував Кулик.

Чи можливий масовий відтік українців із Польщі через погроми

Главред писав, що за словами Віталія Кулика, масового від'їзду українців з Польщі через останні погроми очікувати не варто. Однак подібні інциденти можуть спонукати українців активніше самоорганізовуватися та об’єднуватися для захисту своїх інтересів.

Агресивне ставлення з боку частини поляків до українців та їхніх сімей може посилювати радикальні настрої серед деяких представників української громади. Такі випадки можуть стати чинником подальшого зростання напруженості між двома групами.

Антиукраїнські настрої в Польщі - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що домагатиметься офіційної заборони використання червоно-чорного прапора на території країни. Цей символ асоціюється з Українською повстанською армією та Організацією українських націоналістів.

Раніше повідомлялося, що у Вроцлаві троє поляків побили українську пару. Молоді українці отримали травми від місцевих жителів, нібито через "український акцент".

Напередодні Володимир В’ятрович заявив, що зростання рейтингу нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького ґрунтується виключно на антиукраїнських заявах.

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Про персону: Віталій Кулик Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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