Вікторія Бекхем продемонструвала ідеальну фігуру після драматичної події з сином

Сім'я насолоджувалася відпочинком на яхті, не звертаючи уваги на фотографів.

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Вікторія Бекхем і Девід Бекхем ледь не зустрілися зі своїм сином / колаж: Главред, фото: instagram.com, Девід Бекхем, Бруклін Бекхем

Коротко:

Як виглядали Вікторія та Девід

У яку ситуацію вони ледь не потрапили

Співачка, дизайнерка та блогерка Вікторія Бекхем привернула увагу папараці під час відпочинку на Лазурному Березі. Дизайнерку сфотографували на борту розкішної яхти біля узбережжя Сен-Тропе, де вона проводить відпустку разом із чоловіком Девідом Бекхемом, сином Ромео та його коханою.

Як повідомляє Daily Mail, на знімках 52-річна Вікторія з'явилася в чорному бікіні з незвичайним вирізом, доповнивши пляжний образ сонцезахисними окулярами та легким парео. Шанувальники відзначили, що колишня учасниця Spice Girls перебуває у чудовій фізичній формі та виглядає помітно молодшою за свої роки.

відео дня

Девід і Вікторія Бекхем багато років разом / Instagram

Переглянути розкішні фото Вікторії можна тут

Поки Вікторія засмагала на палубі, Девід Бекхем освіжався під душем після купання в морі. Сім'я насолоджувалася відпочинком на яхті, не звертаючи уваги на підвищену увагу фотографів.

Вікторія Бекхем відпочиває на яхті / ua.depositphotos.com

За даними зарубіжних ЗМІ, відпустка Бекхемів ледь не закінчилася незручною зустріччю з їхнім старшим сином Брукліном. Він разом із дружиною Ніколою Пельтц також відпочивав у Сен-Тропе на яхті свого хрещеного батька Елтона Джона. Одного дня обидві сім’ї опинилися всього за кілька хвилин ходьби одна від одної, проте так і не перетнулися.

Нагадаємо, конфлікт між Брукліном та його батьками триває вже тривалий час. Незважаючи на спроби Девіда та Вікторії налагодити стосунки, старший син продовжує жити окремо і практично не з’являється на сімейних заходах.

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