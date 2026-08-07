Вікторія Бекхем продемонструвала ідеальну фігуру після драматичної події з сином

Коротко:
- Як виглядали Вікторія та Девід
- У яку ситуацію вони ледь не потрапили
Співачка, дизайнерка та блогерка Вікторія Бекхем привернула увагу папараці під час відпочинку на Лазурному Березі. Дизайнерку сфотографували на борту розкішної яхти біля узбережжя Сен-Тропе, де вона проводить відпустку разом із чоловіком Девідом Бекхемом, сином Ромео та його коханою.
Як повідомляє Daily Mail, на знімках 52-річна Вікторія з'явилася в чорному бікіні з незвичайним вирізом, доповнивши пляжний образ сонцезахисними окулярами та легким парео. Шанувальники відзначили, що колишня учасниця Spice Girls перебуває у чудовій фізичній формі та виглядає помітно молодшою за свої роки.
Переглянути розкішні фото Вікторії можна тут
Поки Вікторія засмагала на палубі, Девід Бекхем освіжався під душем після купання в морі. Сім'я насолоджувалася відпочинком на яхті, не звертаючи уваги на підвищену увагу фотографів.
За даними зарубіжних ЗМІ, відпустка Бекхемів ледь не закінчилася незручною зустріччю з їхнім старшим сином Брукліном. Він разом із дружиною Ніколою Пельтц також відпочивав у Сен-Тропе на яхті свого хрещеного батька Елтона Джона. Одного дня обидві сім’ї опинилися всього за кілька хвилин ходьби одна від одної, проте так і не перетнулися.
Нагадаємо, конфлікт між Брукліном та його батьками триває вже тривалий час. Незважаючи на спроби Девіда та Вікторії налагодити стосунки, старший син продовжує жити окремо і практично не з’являється на сімейних заходах.
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Про особу: Вікторія Бекхем
Вікторія Керолайн Бекхем - британська співачка, авторка пісень, танцівниця, модель, актриса, модна дизайнерка та підприємниця. Дружина легендарного футболіста та бізнесмена Девіда Бекхема, повідомляє "Вікіпедія".
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