Софія Ротару вперше за довгий час опублікувала нове фото

Софія Ротару сьогодні святкує свій 79-й день народження.

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Софія Ротару часто публікує фотографії про війну / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

Коротко:

Як зараз виглядає Ротару

З якої нагоди вона поділилася фото

Народна артистка та естрадна співачка Софія Ротару вперше за довгий час з'явилася в соціальних мережах.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала своє фото з великими букетами квітів. Швидше за все, цим фото співачка відзначила свій день народження.

відео дня

Саме сьогодні, 7 серпня, Софія Ротару святкує свій 79-й день народження.

Співачка Софія Ротару поділилася свіжим фото / Фото Instagram/sofiarotaru.official

Співачка ніяк не підписала своє фото, і навіть невідомо, чи так, як на знімку, зараз виглядає Ротару. Вона вже давно не з’являється на публіці, але завжди реагує на обстріли України терористичною Росією.

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Про особу: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) й актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Instagram, де чітко визначила свою позицію та назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

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