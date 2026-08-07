Сильні дощі та шквали насуваються на Україну: коли похолодання витіснить спеку

Через наближення холодного фронту погодні умови в Україні зміняться.

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Прогноз погоди в Україні 8-9 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли почне спадати спека в Україні

Де у суботу очікують град і шквали

Якою буде температура в Україні 9 серпня

Погоду в Україні 8 та 9 серпня визначатиме холодний фронт. Під його впливом у всіх регіонах України очікується поступове послаблення аномальної спеки. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Температура повітря буде відчутно знижуватися, починаючи із західних а північних областей. Однак на крайньому південному сході та в Криму суттєвого зниження температури не передбачається.

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Синоптична карта / фото: meteoprog.com

"Внаслідок проходження холодного атмосферного фронту та зміни повітряної маси, місцями очікується посилення вітру північного напрямку та короткочасні грозові дощі", - додав Кібальчич.

Погода 8 серпня

У західних областях України вночі місцями можливий невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північного напрямку, 5 – 10 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 1 – 6 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +12...+17 °С, вдень +26...+31 °С.

У північних регіонах вночі очікуються грозові дощі, подекуди шквали. Вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північного напрямку, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14…+20 °С, вдень +26…+31 °С.

У центральних регіонах України протягом доби синоптик прогнозує грозові дощі. Вдень місцями можливі шквали, 17 – 22 м/с та град. Вітер північний / північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +20…+25 °С, вдень +30…+35 °С, на Дніпропетровщині місцями до +38 °С.

У південних регіонах, за словами Кібальчича, вночі істотних опадів не буде, вдень пройдуть грозові дощі, місцями можливі шквали, 15 – 20 м/с та град. Вітер північний / північно-східний, 7 - 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +21…+26 °С, вдень +31…+36 °С, у Херсонській та Запорізькій областях місцями до +38 °С.

У східній частині країни, як зазначив синоптик, буде нестійка та спекотна погода. Вночі місцями пройде невеликий дощ. Вдень очікуються грозові зливи, часом із градом та шквалами, 17 – 22 м/с. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +20…+25 °С, вдень +32…+37 °С.

Погода в Україні 8 серпня / фото: скріншот з meteoprog

Погода 9 серпня

На заході очікується малохмарна та стійка погода під впливом антициклону. Опадів не буде. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +11...+16 °С, вдень +26...+31 °С.

У північній частині України опадів також не очікується на тлі антициклону із заходу. Вітер північного напрямку, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11...+16 °С, вдень +24...+29 °С.

У центральних областях прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер північний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +15...+20 °С, вдень +27...+32 °С.

На півдні України, а також у Криму очікується малохмарна погода без опадів. Вітер північний, 9 - 14 м/с. Температура повітря вночі передбачається в межах +17…+22 °С, вдень +29…+34 °С.

У східних областях буде малохмарна погода, без опадів. Вітер північного напрямку, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі перебуватиме в діапазоні +15…+20 °С, вдень +28…+33 °С.

Погода в Україні 9 серпня / фото: скріншот з meteoprog

Коли Україну заллє дощами - прогроз

Главред писав, що за словами начальниці відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталії Птухи, під час проходження атмосферного фронту після тривалої спеки в Україні можливі сильні грози, град та шквали.

Наталія Птуха / Інфографіка: Главред

"Там треба буде слідкувати ось з 7-8 числа за попередженнями від фахівців Укргідрометцентру. І від наших обласних підрозділів. Які саме явища. Це, перш за все, звичайно, грози. Подекуди град і шквалисте посилення вітру. Скоріш за все - можуть бути присутні", - зазначила вона.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 7 серпня в Україні почне змінюватися погода. Причиною цього стане атмосферний фронт, який підійде до західних областей України.

Раніше стало відомо, що 8 серпня спека послабне у більшості областей України, а в останній день поточного тижня, 9 серпня, високі температури знизнуть навіть на півдні.

Напередодні синоптик Наталія Діденко розповіла, що 8-9 серпня у більшості регіонів України очікується прихід свіжої повітряної маси разом з опадами у вигляді дощів, злив та грози.

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Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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