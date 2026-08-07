ЗСУ чекають кадрові рішення: Зеленський після розмови з Драпатим зробив заяву

Президент анонсував важливі зміни.

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Президент та головнокомандувач провели важливу розмову / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Що повідомив Зеленський:

Головнокомандувач доповів про ситуацію на фронті на Донеччині

Драпатий працює над захистом від російської балістики

У ЗСУ планують реалізувати певні кадрові рішення

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів президенту України Володимиру Зеленському про стан справ на фронті. Про це глава держави повідомив у Telegram.

За його словами, в особливому фокусі уваги питання захисту Костянтинівки, Слов'янська та Донецької області в цілому.

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"Вдячний усім підрозділам, які повністю виконують бойові завдання, відбивають російські штурми, ліквідовують "просочування" і послідовно знищують окупантів. Є розуміння, як посилити напрямок", - зазначив Зеленський.

Україна продовжить далекобійні операції

Драпатий також обговорив з президентом завдання щодо далекобійних санкцій проти Росії за війну. Зеленський зауважив, шо хороші результати досягнуті по Ярославському НПЗ, а відповідні операції продовжуються.

Михайло Драпатий / Інфографіка: Главред

Україна шукає захист проти російської балістики

Головнокомандувач доповів також про роботу щодо антибалістики – про свою комунікацію з американською стороною. На всіх рівнях триває робота, щоб отримати пакети з ракетами для ППО.

"Усі партнери знають, що необхідно та як це впливає не тільки на порятунок життів і захист наших міст, але й на ставлення Росії до дипломатії. Чим більше Путін буде вірити у свою ставку на балістику, тим менше буде його схильність відповідати на дипломатичні пропозиції позитивно. Отже, посилення захисту України є прямою інвестицією у дипломатію", - наголосив глава держави.

В ЗСУ можуть відбутися кадрові зміни

Під час доповіді Драпатий і Зеленський також обговорили кадрові питання в ЗСУ, які потребують вирішення. Однак деталей цих питань президент поки не розкрив.

Експерт анонсував нову хвилю потужних ударів по РФ

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, після призначення головнокомандувачем ЗСУ Михайла Драпатого Україна розширить масштаби роботи Сил безпілотних систем на всіх рівнях.

Українці побачать масштабнішу роботу та операції на зовсім інших напрямках. Блокування Азовського моря та удари по російському тіньовому танкерному флоту в Чорному морі – це лише початок тих подій, які чекають на Росію.

Війна в Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що за даними аналітиків ISW, російські війська продовжують використовувати українських військовополонених для створення бойових підрозділів.

Раніше повідомлялося, що з початком повномасштабної війни в Україні фінансові можливості північнокорейського лідера Кім Чен Ина помітно зросли. У 2022–2025 роках Північна Корея отримала близько $22 млрд іноземної валюти.

Напередодні стало відомо, що вранці 7 серпня Росія атакувала безпілотником Білопільську громаду Сумської області. Ворог вдарив дроном по цивільних на ринку, є поранені.

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Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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