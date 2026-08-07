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Долар завмер, а євро стрімко подешевшав: курс валют на 10 серпня

Руслана Заклінська
7 серпня 2026, 16:16
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Нацбанк переписав офіційний курс на 10 серпня.
Долар завмер, а євро стрімко подешевшав: курс валют на 10 серпня
Курс валют в Україні на 10 серпня / Колаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Який офіційний курс долара встановив НБУ на 10 серпня
  • Який курс євро встановлено на 10 серпня
  • Як змінився курс злотого

На понеділок, 10 серпня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар США майже не змінився в ціні, тоді як євро та польський злотий дещо подешевшали порівняно з попереднім робочим днем. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Курс долара

Офіційний курс долара США на 10 серпня встановлено на рівні 44,76 грн/дол. У п’ятницю, 7 серпня, американська валюта коштувала 44,76 грн/дол. Таким чином, долар подешевшав приблизно на 0,5 копійки.

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Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс євро

Офіційний курс євро на 10 серпня становить 51,61 грн/євро. Для порівняння, 7 серпня він був на рівні 51,67 грн/євро. Отже, європейська валюта подешевшала приблизно на 6 копійок.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,73/44,77 грн/дол., а до євро - 51,58/51,62 грн/євро.

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на 10 серпня встановлено на рівні 12,01 грн/злотий. Попереднього робочого дня він становив 12,02 грн/злотий. Таким чином, польська валюта подешевшала приблизно на 1 копійку.

Скільки коштуватиме валюта 10-16 серпня - прогноз експерта

Як розповів Главреду директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий, продаж валюти НБУ залишатиметься значним, однак навряд чи перевищить звичні 800–900 млн доларів на тиждень. Додатковим ризиком для гривні може стати подорожчання пального через світові ціни на нафту та безпекову ситуацію в Україні.

На валютний ринок також може вплинути скорочення морського експорту через атаки на торговельні судна. Це означає менші обсяги валютної виручки. Водночас значна міжнародна фінансова допомога наразі дозволяє компенсувати цей фактор, тому масштабної загрози для гривні експерт не бачить.

"Готівковий курс завдяки режиму "керованої гнучкості" залишатиметься наближеним до міжбанківського. Виникнення окремого, відірваного від загального ринку курсового рівня не очікується", - зазначив Лєсовий.

За прогнозом банкіра, наступного тижня офіційний курс долара залишатиметься в межах 44,5-45 грн, а євро - 51-51,7 грн. Різких коливань валютного ринку не очікується.

Курс валют в Україні - новини за темою

як раніше повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Тарас Лєсовий зазначив, що сезонне пожвавлення попиту може ситуативно посилювати тиск на міжбанківський ринок. За його базовим сценарієм курс долара в серпні має триматися в межах 44,5-45,5 гривень.

Фінансовий аналітик і член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин зауважив, що позначка 45 гривень залишається ключовим рівнем для ринку. За його прогнозом, у серпні курс долара на міжбанківському ринку може перебувати в межах 45-46 гривень, а євро - 50,5-52 гривень.

Національний банк України оприлюднив офіційні курси валют на 7 серпня з фіксованим значенням долара 44,76 грн. У п’ятницю 7 серпня євро становить 51,67 грн, а польський злотий - 12,01 грн, що відповідало добовим змінам у кілька копійок.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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