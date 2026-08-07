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Росія обстріляла легендарний стадіон, на якому проводяться матчі УПЛ - що відомо

Юрій Берендій
7 серпня 2026, 16:29
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Росія атакувала стадіон Чорноморець. Внаслідок атаки пошкоджено трибуни, дах і скління.
Росія обстріляла легендарний стадіон, на якому проводяться матчі УПЛ - що відомо
Що відомо про наслідки удару по стадіону "Чорноморець" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ключові тези:

  • Російські війська завдали удару по центральній частині Одеси
  • Пошкоджено стадіон "Чорноморець" - дах, трибуни та скління
  • Внаслідок ворожої атаки поранення зазнала 29-річна жінка

Вдень 7 серпня російські окупаційні війська завдали нового удару по Одесі, внаслідок якого пошкоджено один із найвідоміших футбольних стадіонів України - "Чорноморець", кий є домашньою ареною однойменного футбольного клубу та регулярно приймає матчі української Прем'єр-ліги. Про це повідомили начальник Одеської МВА Сергій Лисак та начальник Одеської ОВА Олег Кіпер

"Ворог атакував Одесу. Постраждала спортивна інфраструктура. Попередньо, є постраждалі. Деталі зʼясовуємо", - повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

відео дня

Згодом начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив масштаби руйнувань. За його словами, внаслідок російського удару пошкоджено футбольний стадіон "Чорноморець", розташований у центральній частині Одеси. Руйнувань зазнали дах спортивної споруди, скління та трибуни. Також було підтверджено інформацію про постраждалу людину.

Після уточнення інформації в Одеській обласній військовій адміністрації повідомили про характер наслідків удару для цивільного населення. За офіційними даними, осколкових поранень зазнала 29-річна жінка.

Наразі потерпілій надають усю необхідну медичну допомогу, а на місці російського удару продовжують працювати рятувальники, медики та інші профільні служби, які документують наслідки атаки й ліквідовують її наслідки.

Дивіться відео наслідків атаки:

Допис в Телеграм-каналі Главред
Допис в Телеграм-каналі Главред / Скріншот

Перед вибухами в Одесі була оголошена повітряна тривога. Сигнал небезпеки в Одеському районі пролунав о 14:28.

У Повітряних силах України попередили про загрозу застосування реактивних безпілотників, які рухалися з боку Чорного моря. Уже о 14:52 в Одесі пролунали вибухи, після яких стало відомо про пошкодження стадіону та цивільної інфраструктури.

Матч УПЛ перенесли через атаку

Наслідки російського удару вплинули й на футбольний календар. Як повідомляє FootballHub, саме на 8 серпня в Одесі був запланований поєдинок 2-го туру української Прем'єр-ліги між "Чорноморцем" та "Колосом".

Через пошкодження стадіону та безпекову ситуацію проведення матчу стало неможливим. Організатори ухвалили рішення перенести зустріч на невизначений термін. Нову дату проведення гри буде оголошено після оцінки наслідків атаки та стану спортивної арени.

Росія переходить на новий формат обстрілів - що відомо

Росія змінює тактику повітряних атак по Україні, збільшуючи використання реактивних безпілотників і водночас скорочуючи кількість звичайних дронів. У Військово-Морських силах ЗСУ вважають, що саме на цей тип озброєння окупанти зараз роблять основну ставку. Про це повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За словами військового, зміни стосуються насамперед співвідношення різних типів безпілотників під час комбінованих атак. Він вважає, що противник прагне посилити тиск за рахунок масового застосування нових засобів ураження.

"Зараз вони зменшують кількість звичайних дронів під час застосування і фактично збільшують кількість реактивних дронів. Тобто, росіяни зараз таку ставку зробили на них у першу чергу. Вони намагаються, як завжди, кількістю брати. Але, сподіваюсь, що в якийсь момент ми теж вийдемо на паритет", - зазначив Плетенчук.

Водночас у ВМС наголошують, що головною проблемою для української протиповітряної оборони залишається інший вид озброєння. Попри появу нових засобів атаки, найбільшу небезпеку й надалі становлять балістичні ракети.

"Основним викликом залишається балістика. Що стосується решти засобів, тут питання кількісного та якісного складу, набутого досвіду. Тому що такого масованого застосування реактивних Шахедів до цього ми не бачили. Вони теж не є чимось, що неможливо взагалі ніяк зупинити. Є збиття і такого типу дронів", - наголосив Плетенчук.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про 14 загиблих і 22 поранених після масованої атаки на Київщину. За оперативними даними, найбільше жертв зафіксовано у Броварському районі після удару по логістичних центрах. У Броварському районі загинули дев'ять осіб, у Бучанському - четверо, ще одна людина загинула у Фастівському районі.

Речник Генерального штабу Дмитро Лиховій спростував повідомлення про нібито ураження Бортницької станції аерації в Києві. Він також наголосив на необхідності користуватися офіційними джерелами та перевіряти будь-які повідомлення перед їх поширенням.

Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив про удари керованими авіабомбами по Сумам у ніч на 6 серпня. За його даними, ворог скинув вісім КАБів за 8 хвилин на північну та центральну частини міста. В результаті пошкоджено торговий центр, житлові багатоповерхівки та постраждали 13 осіб.

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Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) - голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

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