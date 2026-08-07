Балерина зізналася, що мріяла про продовження власної династії, але донька обрала прізвище чоловіка.

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Аріадна Волочкова вирішила відмовитися від матері / колаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Коротко:

Що зробила дочка Волочкової

Що каже сама балерина

Балерина-путіністка Анастасія Волочкова, яка нещодавно знову потрапила на відео в нетверезому стані, публічно висловила жаль через те, що її єдина дочка Аріадна відмовилася від її прізвища на користь прізвища чоловіка.

Як пишуть російські пропагандисти, балерина розраховувала, що дочка продовжить сімейну "династію", але після весілля з невідомим молодим чоловіком Микитою Григоряном дівчина стала Аріадною Григорян.

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Анастасія Волочкова у своєму репертуарі / Фото: instagram.com/volochkova_art/

"На мій погляд, вона вчинила цілковиту дурість. Після свого весілля, яке я ж їй у Петербурзі подарувала, вона взяла прізвище свого чоловіка - Григорян. Тепер вона Аріадна Григорян. Мені дуже шкода, бо я хотіла, щоб ця династія продовжувалася", - розповіла 50-річна Волочкова.

Волочкова з дочкою та зятем / instagram.com/volochkova_art

Ставлення зірки до обранця доньки не відрізняється послідовністю - то вона хвалить Микиту, то критикує його поведінку. Раніше балерина відкрито висловлювала невдоволення тим, як молодий чоловік поводився напередодні весілля.

"Я хочу, щоб весілля минуло і забути його, як страшний сон. Ти взагалі хто? Тебе ніяк не можна назвати! Ти був у мене вдома двічі, я бачила тебе в католицькому храмі. Ти підсадив мою дочку на чотки, вона вся забита. Коли брав за дружину Аріадну Волочкову, розумів, чия це дочка?! Як можна без ЗМІ? Значить, тобі є що приховувати", - обурювалася Волочкова ще минулого року.

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Про особу: Анастасія Волочкова Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадська діячка.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) та Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреатка Міжнародного конкурсу імені Сержа Ліфара, володарка премії "Benois de la Danse" (2002).

Після анексії Криму в інтерв’ю українському телеканалу "1+1" у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

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