Співпраця з Росією стала для Пхеньяна своєрідним "виграшем у лотерею".

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Bloomberg підрахував, скільки Кім Чен Ин заробив завдяки війні в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Коротко:

Кім Чен Ин отримав 22 млрд доларів валютних доходів завдяки війні в Україні

Пхеньян направив до Росії 16–22 тисячі північнокорейських військових

З початком повномасштабної війни в Україні фінансові можливості північнокорейського лідера Кім Чен Ина помітно зросли. За оцінкою Bloomberg Economics, у 2022–2025 роках Північна Корея отримала близько $22 млрд іноземної валюти, що майже в чотири рази перевищує показник за попередні чотири роки після введення американських санкцій.

"Сьогодні Північна Корея перебуває у вигіднішому становищі, ніж будь-коли за останні 35 років", - вважає Андрій Ланков, керівник консалтингової компанії Korea Risk Group. відео дня

За його словами, співпраця з Росією стала для Пхеньяну своєрідним "виграшем у лотерею", тоді як відновлена підтримка з боку Китаю нагадує стабільне джерело фінансування.

При цьому далеко не вся отримана виручка надходить безпосередньо до Північної Кореї. Bloomberg зазначає, що через відсутність у Кім Чен Ина повноцінного доступу до міжнародної банківської системи частина розрахунків здійснюється в альтернативній формі - шляхом поставок товарів та передачі технологій.

Як війна змінила становище КНДР

Переломним для Пхеньяну став 2022 рік, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Москва почала шукати додаткові джерела артилерійських боєприпасів радянського зразка і звернулася по допомогу до Північної Кореї.

Для режиму Кім Чен Ина це стало можливістю перетворити власні військові запаси на фінансові ресурси, продовольство та доступ до сучасних військових технологій.

За даними української розвідки, до кінця 2025 року Північна Корея могла забезпечувати до половини російських потреб у найбільш масово використовуваних артилерійських боєприпасах калібру 122 і 152 мм.

Окрім боєприпасів, Пхеньян направляв до Росії військовослужбовців. Йдеться приблизно про 16–22 тисячі північнокорейських військових. Згідно з наведеними оцінками, Москва виплачувала близько 2000 доларів на місяць за кожного військовослужбовця.

Південнокорейський опозиційний депутат Кан Десік вважає, що військова співпраця з Росією перетворилася на одне з основних джерел доходу для північнокорейської економіки.

Економіка КНДР демонструє зростання

Позитивний вплив співпраці з Росією позначається й на макроекономічних показниках Північної Кореї. За прогнозом Банку Кореї, у 2025 році економіка країни могла зрости на 3,5%.

Таким чином, КНДР демонструвала зростання третій рік поспіль. При цьому результат виявився дещо слабкішим за показник 2024 року, який став для країни найкращим після введення більш жорстких міжнародних санкцій.

Паралельно Пхеньян зміцнює відносини з Пекіном. На тлі розширення російсько-північнокорейського співробітництва Китай також почав демонструвати більш прихильне ставлення до КНДР.

Символом зближення став військовий парад у Пекіні у вересні минулого року, де Кім Чен Ин перебував поруч із Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним. Таким чином лідери трьох ядерних держав публічно продемонстрували тісні відносини.

Кошти спрямовуються на розвиток озброєнь

Отримані ресурси Кім Чен Ин спрямовує, зокрема, на подальше зміцнення військового потенціалу країни.

За останні два роки Північна Корея представила два есмінці водотоннажністю близько 5000 тонн - найбільші бойові кораблі в історії КНДР. За наявними даними, щонайменше один із них оснащений російським зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-М", вартість якого оцінюється приблизно в 20 млн доларів.

Водночас Пхеньян продовжує вдосконалювати балістичні ракети та розробляти їхні власні модифікації. Це потенційно може відкрити для Кім Чен Ина додатковий ринок - експорт озброєння до країн, що не пов’язані безпосередньо з Москвою.

При цьому північнокорейський лідер прагне не допустити надмірної дипломатичної залежності від Росії. Пхеньян розширює контакти з іншими державами: за останній рік Північну Корею відвідували високопоставлені представники Сінгапуру, Індонезії, Білорусі та В’єтнаму.

Таким чином, війна Росії проти України не тільки забезпечила КНДР нове джерело доходів, а й дозволила Пхеньяну зміцнити економічні, військові та дипломатичні позиції на міжнародній арені.

Інфографіка: Главред

Роль КНДР у війні в Україні - новини за темою

Як повідомляв "Главред", глава Північної Кореї Кім Чен Ин поставив молодь у центр державної пропаганди, назвавши її ключовою силою для виконання рішень Трудової партії та підтримки російської війни проти України.

Північна Корея та Росія активно посилюють свою військову співпрацю. Завдяки цьому вдалося вдосконалити північнокорейську ракету KN-23, яка тепер здатна вражати цілі зі "смертельною" точністю.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України.

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