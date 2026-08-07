Російська співачка розлютилася на Путіна через окупацію Криму

Коротко:
- Що сказала Слава
- На кого вона накинулася
Російська співачка Слава, яка підтримала військове вторгнення терориста Путіна в Україну та окупацію українського Криму, несподівано змінила свою позицію.
За даними російських пропагандистів, Славі довелося скасувати концерти в окупованому Криму, і це її сильно розлютило. Співачка до останнього сподівалася, що зможе виступити в українських містах Феодосії, Сімферополі, Севастополі та Ялті, але через проблеми з електропостачанням концерти довелося скасувати.
Співачка вирішила влаштувати істерику й звинуватила в усьому головних ініціаторів окупації та війни - Путіна та російський уряд.
"Вона такий галас зчинила. Винні були всі навколо. І уряд, і військові, які "допустили цю ситуацію" у Криму. Потім усе взагалі зводилося до того, що кримські чиновники - "чекальники" і спеціально роблять так, щоб усі побилися, щоб у людей дах зліз від люті. Загалом, як завжди, наговорила всякого, а потім її ніби відпустило", - поділився чоловік з оточення Слави.
При цьому джерело з оточення пропагандистів додало, що розуміє обурення артистки, адже їй потрібно утримувати сім’ю та перебудовувати будинок, а зараз не найкращий час втрачати заробіток.
Слава про війну
Після початку повномасштабної війни російська співачка Анастасія Сланевська, більш відома публіці як Слава, проявила себе відданою Z-патріоткою. Вона підтримала кривавий режим Кремля, невпинно говорила про любов до країни-агресора і навіть рвалася допомагати окупантам.
Пізніше, коли ракети почали досягати території Росії, співачка в істериці звернулася до колег із шоу-бізнесу із закликом перестати вдавати, що у них "прекрасне життя", а натомість відкрито виступити за мир.
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Про особу: співачка Слава
Співачка Слава - російська співачка, телеведуча, кіноактриса, авторка пісень, лауреатка кількох щорічних музичних премій "Пісня року", "Золотий грамофон" та багатьох інших премій. Виконувала такі хіти: "Попутниця", "Розкажи мені, мамо", "Самотність", а також "Я і ти" (спільно зі Стасом П’єхою) та інші.
Що стосується війни в Україні, то співачка підтримує чинний терористичний режим і висловлювалася на підтримку своєї агресивної батьківщини.
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