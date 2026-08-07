Дантес перестав приховувати свою дівчину: як вона виглядає

Володимир Дантес з'явився зі своєю новою дівчиною на ім'я Анастасія.

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Володимир Дантес з'явився з новою подругою / колаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes

Коротко:

Що відомо про дівчину Дантеса

Де вони з'явилися разом

Відомий український артист Дантес вперше перестав ховатися і нарешті з'явився зі своєю новою дівчиною Анастасією Неправдою, фахівчинею у сфері маркетингу.

Відповідним фото нова обраниця співака поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Дантес з'явився з новою дівчиною - Анастасією / Фото Instagram/anastasia_nepravda

Пара з'явилася в ліфті в однакових футболках із зображенням собачки. "Продамо мерч", - пожартувала Анастасія.

Дантес з'явився з новою дівчиною - Анастасією / Фото Instagram/anastasia_nepravda

Раніше уважні користувачі соціальних мереж з'ясували, що Дантес і Анастасія стали парою. Вони виявили, що пара підписана один на одного в Instagram. Головним доказом, що підтверджує роман Дантеса й Анастасії, став скріншот сторіз дівчини, де вона вітає свого коханого з днем народження.

Нова дівчина Дантеса / фото: instagram.com, Анастасія Неправда

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Про особу: Володимир Дантес Володимир Дантес (справжнє ім'я - Володимир Гудков) - український співак, теле- та радіоведучий. Екс-учасник гурту "ДіО.фільми". Переможець шоу талантів "Фабрика зірок-2". Був одружений (2015–2022) зі співачкою DOROFEEVA. Автор проєктів "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок культури", "Мамо, я займаюся бізнесом" тощо. Знімався у багатьох телешоу - "Ліга сміху", "Маскарад", "Маленькі гіганти", "Я люблю Україну", "Їжа, я люблю тебе" тощо. Учасник гурту Badstreet boys. Сольно виступає під псевдонімом Dantes.

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