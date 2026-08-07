Дантес перестав приховувати свою дівчину: як вона виглядає

Коротко:
- Що відомо про дівчину Дантеса
- Де вони з'явилися разом
Відомий український артист Дантес вперше перестав ховатися і нарешті з'явився зі своєю новою дівчиною Анастасією Неправдою, фахівчинею у сфері маркетингу.
Відповідним фото нова обраниця співака поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Пара з'явилася в ліфті в однакових футболках із зображенням собачки. "Продамо мерч", - пожартувала Анастасія.
Раніше уважні користувачі соціальних мереж з'ясували, що Дантес і Анастасія стали парою. Вони виявили, що пара підписана один на одного в Instagram. Головним доказом, що підтверджує роман Дантеса й Анастасії, став скріншот сторіз дівчини, де вона вітає свого коханого з днем народження.
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Раніше Главред повідомляв, що народна артистка та естрадна співачка Софія Ротару вперше за довгий час з'явилася в соціальних мережах.
Раніше також старший брат голлівудської актриси Анджеліни Джолі, 53-річний Джеймс Хейвен, вперше публічно заявив, що є геєм.
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Про особу: Володимир Дантес
Володимир Дантес (справжнє ім'я - Володимир Гудков) - український співак, теле- та радіоведучий. Екс-учасник гурту "ДіО.фільми". Переможець шоу талантів "Фабрика зірок-2". Був одружений (2015–2022) зі співачкою DOROFEEVA. Автор проєктів "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок культури", "Мамо, я займаюся бізнесом" тощо. Знімався у багатьох телешоу - "Ліга сміху", "Маскарад", "Маленькі гіганти", "Я люблю Україну", "Їжа, я люблю тебе" тощо. Учасник гурту Badstreet boys. Сольно виступає під псевдонімом Dantes.
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