Як Україна може захиститись від російської балістики: названо дієвий сценарій

Чому Силам оборони важко знищувати російські пускові установки балістичних ракет та яка зброя здатна змінити ситуацію.

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Чи може Україна знищувати пускові установки "Іскандер" / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Чому Україні важко знищувати пускові установки Іскандер РФ

Скільки ракет Росія виробляє за місяць

Яка зброя здатна знищити пускову установку балістичної ракети

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони продовжать знищувати російські пускові установки балістичних ракет. Однак військові експерти наголошують: кардинально змінити ситуацію здатне лише поєднання потужної розвідки, власної балістичної зброї, розвитку української системи протиповітряної оборони та збільшення поставок антибалістичних ракет від партнерів.

Главред з'ясував, чи може Україна знищувати пускові установки балістичних ракет РФ.

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Що наказав Зеленський військовим щодо знищення пускових установок РФ

Під час засідання РНБО президент України заявив, що одним із ключових напрямків роботи Сил оборони залишається знищення російських пускових установок, з яких окупанти запускають балістичні ракети по українських містах. За його словами, саме ліквідація таких комплексів дозволяє скорочувати інтенсивність ударів по цивільній та критичній інфраструктурі.

"Військові знають, що їм потрібно знищувати пускові установки ворога, таким чином зменшувати удари по Україні: по стратегічно важливій інфраструктурі, по цивільному населенню, по військових. Безумовно, вони цим займаються і будуть це робити", - зазначив Володимир Зеленський.

Президент також наголосив, що цього недостатньо без системної міжнародної підтримки. За його словами, Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони мають максимально активізувати переговори із союзниками щодо збільшення постачання антибалістичних ракет для українських систем ППО. Окремим напрямком глава держави назвав розвиток власного оборонно-промислового комплексу, який повинен працювати над створенням української системи протиповітряної оборони спільно із міжнародними партнерами.

"Наш Укроборонпром та приватний сектор, наш оборонно-промисловий комплекс України повинні займатися і зосередитись разом з партнерами на тому, щоб побудувати вітчизняну систему ППО", - наголосив президент.

РНБО / Інфографіка: Главред

Чому Україні важко знищувати пускові установки "Іскандер" РФ

Фахівець із військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов пояснив, що суспільство часто має хибне уявлення про російські оперативно-тактичні комплекси. Насправді вони не перебувають постійно на одному місці, а постійно переміщуються, використовуючи складну систему маскування. Саме мобільність робить їх надзвичайно складною ціллю для українських ударів.

"Багато хто думає, що "Іскандер" або С-400 - це стаціонарна установка, яка стоїть і чекає, коли її знайдуть. Насправді це не так", - пояснив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Бескрестнов.

ОТРК "Іскандер" / Інфографіка: Главред

За його словами, пускові установки можуть кілька годин рухатися лісовими дорогами до стартових позицій, намагаючись залишатися непоміченими для супутникової розвідки. Після прибуття комплекс дуже швидко розгортається, здійснює запуск ракети та практично одразу залишає район пуску. Саме тому удар по заздалегідь визначеній стаціонарній точці часто вже не має сенсу. Крім того, росіяни навмисно розміщують комплекси поза досяжністю HIMARS, використовуючи дистанцію приблизно 140–150 кілометрів від українського кордону.

Окремо експерт звернув увагу, що знищення виробництва "Іскандерів" також не є простим рішенням. За його словами, ці підприємства добре захищені, а самі ракети практично повністю виготовляються із російських компонентів. Він зазначив, що під час дослідження уламків сучасних ракет бачить використання старих радянських технологічних рішень, однак вони продовжують ефективно працювати.

"Для нас балістика зараз - це основна загроза", - наголосив Бескрестнов.

Скільки ракет Росія виробляє за місяць

Бескрестнов також оцінив темпи російського виробництва. За його словами, щомісяця Росія виготовляє близько 60–70 ракет комплексу "Іскандер", приблизно 50 балістичних ракет С-400, а також певну кількість "Цирконів". Загалом це становить приблизно 100–150 балістичних ракет щомісяця. Аналіз серійних номерів дозволяє зробити висновок, що росіяни мають запас у кілька сотень ракет і здатні застосовувати до сотні балістичних ракет протягом одного місяця.

"Циркон" / Інфографіка Главред

Яка зброя здатна знищити пускову установку балістичної ракети

Аналітики Defense Express зазначають, що головною проблемою під час боротьби із пусковими установками ОТРК "Іскандер" є навіть не дальність ураження, а надзвичайно короткий проміжок часу, який залишається після виявлення цілі. Від моменту переходу комплексу у бойове положення до запуску проходять лічені хвилини.

"Головну роль відіграє визначення точних координат цілі та мінімальний час, який є для її знищення. Бо мова йде про хвилини", - наголошують аналітики.

Фахівці пояснюють, що з маршу комплекс може підготуватися до першого пуску приблизно за 16 хвилин, а якщо вже перебуває на позиції - лише за чотири хвилини. Після запуску двох ракет установка практично одразу залишає район бойової роботи. Якщо українська сторона фіксує лише момент пуску, то навіть використання власної балістичної ракети може виявитися запізнілим.

Водночас аналітики зазначають, що поки Україна не має серійного виробництва власних балістичних ракет, а американські ATACMS були передані у дуже обмеженій кількості. Через це основним інструментом боротьби залишаються далекобійні ударні дрони, які вже неодноразово демонстрували свою ефективність. Зокрема, вони нагадують про успішне знищення українськими підрозділами пускової установки С-400 у Брянській області, ліквідацію комплексу "Бастіон-М", удари по місцях укриття "Іскандерів" та масштабну атаку на полігон "Молькіно", де було знищено одразу шість машин комплексу.

С-400 / Інфографіка: Главред

Водночас головним недоліком дронів залишається їхня порівняно невисока швидкість польоту. Якщо пускова установка встигає залишити позицію, оператор повинен постійно супроводжувати її розвідкою та коригувати маршрут безпілотника. Саме тому успіх таких операцій напряму залежить від якісної розвідки, стійкого зв'язку та здатності дронів долати російську систему ППО.

Чому Росія безкарно обстрілює Україну балістичними ракетами

Технічна складність полювання на пускові установки напряму пов'язана з тим, що Україна досі не має власних засобів для симетричної відповіді. Військовий експерт, полковник запасу Генерального штабу ЗСУ Олег Жданов в коментарі ТСН зазначив, що очільник Кремля Володимир Путін діє безкарно, оскільки Україна не має чим перехоплювати балістику.

"Очільник Кремля Володимир Путін знає про те, що у нас немає протиракет і, відповідно, користується цим. Обстрілює максимально. Настільки, наскільки вистачає можливостей, щоб завдати нам ураження", - наголосив Жданов.

Експерт зазначив, що про проблему дефіциту ракет офіційно повідомлялося ще кілька місяців тому. За його словами, нинішня війна дедалі більше переходить у формат війни на виснаження. Україна концентрує свої удари на логістичних, фінансових та нафтогазових об'єктах Росії, тоді як Москва атакує цивільну інфраструктуру, склади, підприємства та житлові райони. Додаткову небезпеку, на його переконання, створює військова допомога Північної Кореї, яка передає Росії як ракети, так і пускові установки.

Звідки і якими типами ракет РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

"Війна стає війною на виснаження. Хто раніше "провалиться", хто менше витримає. Росія гатить по максимуму. Щомісяця РФ виготовляє близько 60 ракет. Суттєво підсилить її спроможності допомога від Північної Кореї", - зазначив експерт.

Жданов також вважає, що найближчими цілями російських ударів можуть стати не лише Київ, а й Одеса, Миколаїв та Дніпро. Він пояснює це дальністю польоту "Іскандерів" та особливостями розміщення пускових установок поблизу українського кордону.

"Ні. Думаю, що від масованих точкових ударів будуть потерпати й інші міста. Є інформація, що удари можуть готуватися по Миколаєву, Одесі, Дніпру", - сказав Жданов.

На його думку, Україна має два головні шляхи посилення безпеки. Перший - максимально швидке створення власної балістичної зброї, яка дозволить оперативно знищувати російські пускові установки до їхнього відходу з позиції. Другий - формування повноцінного потенціалу стримування, щоб Москва також відчувала загрозу ударів по власній території.

"У нас є два варіанти захиститися. Перший - нам треба терміново мати власну балістику. Другий варіант - наша балістика по Москві. Нам треба бігти колосальними темпами у напрямку здобуття власної балістики", - підкреслив експерт.

Скільки часу є в українських військових для знищення "Іскандера"

Військовий оглядач Денис Попович звернув увагу, що будь-які розмови про швидке знищення російських пускових установок часто не враховують реальних бойових умов. Він наголосив, що комплекси працюють у добре замаскованих районах, мають декілька стартових позицій, використовують макети та прикриваються системами радіоелектронної боротьби.

"У теорії таку пускову установку може знищити солдат зі зв'язкою протитанкових гранат. Далі починається практика: якщо він туди доповзе", - іронічно зазначив Попович в Facebook.

За його словами, після прибуття на позицію "Іскандер" розгортається приблизно за 15–17 хвилин, безпосередня підготовка до запуску займає ще близько чотирьох хвилин, а вже через дві хвилини після пуску установка залишає район. Саме цей часовий проміжок і створює надзвичайно вузьке "вікно можливостей" для українського удару.

ОТРК "Іскандер-М" / Інфографіка: Главред

Попович пояснює, що теоретично у цей момент можна застосувати дрони, підрозділи Сил спеціальних операцій, крилаті ракети або інші засоби ураження, якщо вони вже перебувають у районі виконання завдання. Однак найбільш ефективним рішенням, на його думку, залишалася б українська балістична ракета, яка здатна долетіти до цілі швидше, ніж пускова установка залишить позицію.

"На практиці найбільш ефективним засобом буде така сама балістична ракета, яка долетить до цієї пускової установки раніше, ніж вона поїде з позиції", - підсумував оглядач.

Коли Україна може отримати власну балістичну ракету для ударів по Москві

Військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан переконаний, що проблема російської балістики не може бути повністю вирішена лише за рахунок систем ППО. Він пояснив, що короткий час польоту таких ракет та використання касетних бойових частин суттєво ускладнюють захист населення навіть за наявності сучасних комплексів протиповітряної оборони.

"Поки у нас не буде балістики, здатної долетіти до Москви й зробити з нею те саме, що росіяни роблять із Києвом, вони продовжуватимуть знущатися з Україною. Для Росії Москва є головною точкою ухвалення рішень", - заявив Світан в ефірі 24 каналу.

Водночас експерт наголосив, що нове військове керівництво повинно зробити розвиток української ракетної програми одним із головних державних пріоритетів. На його думку, Україна вже має необхідні технологічні напрацювання, тому мова йде не про створення абсолютно нового комплексу, а про масштабування існуючих розробок і запуск серійного виробництва. Паралельно Київ очікує на британські балістичні ракети дальністю 500–600 кілометрів із бойовою частиною близько 200 кілограмів.

"Йдеться не про створення з нуля, а про перехід до масштабування та запуску серійного виробництва. За три-чотири місяці ця програма має запрацювати, максимум - до кінця року", - наголосив Світан.

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