Любов і незабутні емоції: на телеканалі Бігуді відбулася довгоочікувана премʼєра турецького серіалу "Зрада"

Колоритна атмосфера і нетривіальний сюжет по буднях о 20:00 на телеканалі Бігуді

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Серіал Зрада - прем'єра турецького серіалу на телеканалі Бігуді / Прес-служба

Сьогодні, у вівторок, 5 листопада, о 20:00 на телеканалі Бігуді відбулася прем’єра популярного турецького серіалу "Зрада" — унікальної історії, сповненої пристрасті, любові й випробувань. Стрічка вже підкорила серця мільйонів глядачів у Туреччині. В Україні "Зраду" покажуть вперше на телеканалі Бігуді.

Головна героїня серіалу — шанована й принципова суддя Гюзіде, яка вже 30 років допомагає подружжям розвʼязувати складні сімейні питання. Вона щаслива в оточенні дбайливого чоловіка і двох успішних дітей. Та випадково Гюзіде дізнається жахливу правду про таємниці свого коханого, і те, що їх приховували найближчі. Відтепер судді доведеться боротися за власне щастя. Чи зуміє вона розвʼязати звичні проблеми, але вже у своєму подружжі?

"Ми переконані, що прем’єра нового серіалу знайде відгук у серцях українських глядачів. "Зрада" — висококласна мелодрама, що тримає в напрузі до останнього моменту й дозволяє цілковито зануритися в турецьку культуру. Ми завжди обираємо найкращий контент, щоб гарантувати аудиторії якісний відпочинок і захопливі історії", — прокоментувала Іванна Найда, генеральна продюсерка телеканалу Бігуді.

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У головних ролях — відомі турецькі актори Вахіде Перчин, Ерджан Кесал, Мустафа Угурлу та Юсуф Чим.

Окрім того, серіал "Зрада" вирізняється унікальним поглядом на турецьку культуру й традиції, а сюжетні лінії супроводжуються автентичною музикою. Це дозволяє глядачам телеканалу Бігуді сповна відчути історію й зануритися в атмосферу колоритної Туреччини.

Не пропустіть премʼєру серіалу "Зрада" на телеканалі Бігуді — по буднях о 20:00. Для зручності, контент доступний для перегляду на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ.

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