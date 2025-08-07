Рус
Гурт Latexfauna представив саундтрек до пригодницького фільму "Троє"

Віталій Кірсанов
7 серпня 2025, 18:31
Трек був написаний під враженнями від вестерн-гри та натхненний рідним краєм.
Гурт Latexfauna представив саундтрек до фільму
Гурт Latexfauna представив саундтрек до фільму "Троє" / коллаж: Главред, фото: скріншот

  • Фільм "Троє" вийде у прокат 21 серпня

Гурт Latexfauna випустив кліп з акустичною версією пісні Bureviy. Вона стала саундтреком до українського пригодницького фільму "Троє", повідомила команда стрічки.

У відео кадри з фільму поєднуються з живим виконанням пісні. В уривках з фільму можна побачити знакові українські місця: Старокостянтинів, що став фортецею великої війни, оповиту міфами Лису Гору та Самчики, де розташований палац-садиба.

Трек був написаний під враженнями від вестерн-гри та натхненний рідним краєм. Його головний герой – вершник-шибайголова з норовливим характером, доля якого складається трагічно.

"Мене завжди захоплює естетика вестерна, особливо неоднозначність його героїв. Вони ніколи не бувають однозначно добрими чи однозначно поганими, адже в кожному переплітаються суперечливі емоції та внутрішні конфлікти. Український степ у цьому контексті виступає природним полігоном для таких зірвиголов. Сам трек "Bureviy" за настроєм песимістичний, адже, ймовірно, героя чекає трагічний фінал. Але він приймає свою долю з честю, гордістю і сміливістю, бо сам свідомо обрав цей нелегкий шлях", – розповів фронтмен Latexfauna Дмитро Зезюлін.

Bureviy став темою харизматичних героїв-розбишак, яких зіграли дебютант у кіно Євген Поднебесний, Роман Ясіновський ("Довбуш", "Кіборги") і Артемій Єгоров ("Потяг у 31 грудня"). Головну жіночу роль втілила Аліна Коваленко ("Потяг у 31 грудня", "Захар Беркут").

Фільм "Троє" вийде у прокат 21 серпня. Сюжет розповідає про трьох відчайдухів, які кинули виклик більшовикам під час війни за незалежність України 1917-1921 років.

"Троє" починається зі засідки, яку влаштували двоє махновських розбишак. Вони нападають на червоноармійський конвой, що віз чималу суму грошей, але пограбування йде не за планом. Разом з грошима герої забирають полоненого командира панцирника. Назад шляху немає і троє різних чоловіків, які дивом врятувалися від смерті, стають побратимами в боротьбі проти "червоної чуми".

Під час зйомок стрічки залучили понад 30 коней та 10 повозок різного типу. Історичну зброю надала Одеська кіностудія, а частину виготовляли спеціально для картини.

Перший показ фільму в Україні відбувся у межах фестивалю глядацького кіно "Миколайчук OPEN" у Чернівцях. Картина стала фільмом-закриттям.

Нагадаємо, раніше Каміла Алвес МакКонахі перебувала на рейсі Lufthansa, який був змушений приземлитися у Вірджинії після того, як потрапив у сильну турбулентність, внаслідок чого рейс, що прямував до Німеччини, ненадовго падав у вільному падінні.

Раніше Меттью Макконахі зізнався одному з американських видань, що уникає популярної гігієнічної процедури протягом останніх 30 років.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

14:26

Не зрівняється з магазинним: ароматний домашній кетчуп на зиму

