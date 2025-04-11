Гонорари з шістьма нулями: актор із РФ підписав контракт з агентством Голлівуду

Юра Борисов підписав контракт з United Talent Agency.

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Актор з РФ підписав контракт з агентством Голлівуду / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

Підписання контракту дає персонального агента

Борисову передрекли багатомільйонні гонорари

Російський 32-річний актор Юра Борисов, відомий за роллю в оскароносному фільмі "Анора", став клієнтом найбільшого агентства Голлівуду. Про це повідомляє видання Variety.

Зазначається, що Борисов підписав контракт з United Talent Agency (UTA), яке працювало з такими зірками, як Гаррісон Форд, Джонні Депп, Тім Бертон, Крістофер Нолан і багатьма іншими діячами світового кінематографа.

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Борисов став першим актором, з яким зв'язався режисер Шон Бейкер під час підготовки до зйомок свого кінохіта, який здобув безліч нагород найпрестижніших кінофестивалів, зокрема й "Оскар". Сам Борисов був номінований як "Найкращий актор другого плану".

Тим часом російському акторові вже напророкували багатомільйонні гонорари, пишуть росЗМІ.

За словами кінокритика Давида Шнейдерова, Борисов і його колега по фільму "Анора" Марк Ейдельштейн проклали собі дорогу в студійний Голлівуд.

"Підписання контракту дає персонального агента. І агент дуже ретельно стежить за гонорарами. Можна говорити про те, що у Борисова і у Ейдельштейна гонорари будуть близько шести нулів", - заявив Шнейдеров.

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Що відомо про Юрія Борисова Юрій Борисов є прихильником політики Кремля. Він здобув популярність завдяки участі в кількох фільмах, які мали пропагандистський характер і підтримували наративи, що активно просувалися російською владою. Одним із таких фільмів став "Калашников", де Борисов зіграв одну з ключових ролей. Цей фільм знімався на території окупованого Криму. Через участь у подібних проєктах Борисов потрапив до бази сайту "Миротворець". "Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками. Незаконна комерційна діяльність в окупованому російськими загарбниками Криму", - йдеться про Юрія Борисова на сайті бази "Миротворець". Щодо особистої політичної позиції Юрія Борисова, то він не робить публічних заяв щодо ситуації в Україні чи війну, розв'язану Росією. Борисов, разом з іншими акторами фільму "Анора", продовжує жити і працювати в Росії.

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