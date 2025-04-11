Бен Аффлек зацікавився Анджеліною Джолі: "Вважає неймовірно привабливою"

Схоже, Аффлек має певну слабкість до вольових голлівудських красунь.

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Бен Аффлек особисте життя - актор має симпатію до Анджеліни Джолі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Після розлучення з Лопес Аффлеку приписували кілька романів

Нещодавно актор висловив свій інтерес щодо Анджеліни Джолі

У січні 2025 року Бен Аффлек і Дженніфер Лопес офіційно розлучилися після неповних двох років у шлюбі. Фактично їхнє розставання відбулося ще навесні 2024 року, і відтоді артистові стали приписувати різні романи.

Серед потенційних фавориток Аффлека були світська левиця Кік Кеннеді, а також акторка Джессіка Альба, яка так само, як і Бен, нещодавно розлучилася. Мало хто очікував, що після розставання з Джей Ло 52-річного актора запишуть у головні голлівудські плейбої.

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Тепер у західних ЗМІ Аффлеку знайшли нову пару: все, як люблять читачі - вона багата, красива, впливова, талановита. Видання The News, з посиланням на джерела в оточенні Бена, повідомляє, що актор випускає романтичні флюїди в бік Анджеліни Джолі. Вона самотня з 2016 року, і вирішила всю себе присвячувати вихованню дітей і творчості. Така самовіддача нібито дуже імпонує Аффлеку. Не кажучи вже про її вроду. "Він завжди вважав її неймовірно привабливою і з глибокою повагою ставиться до того, як вона справляється зі своєю кар'єрою та особистим життям", - повідомляє інсайдер.

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Хто такий Бен Аффлек? Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих Глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.

Хто така Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення й озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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