"Ніхто з нас не розраховував": Мішель Обама розповіла про складнощі в шлюбі

Мішель і Барак Обама разом уже цілих 33 роки.

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Мішель Обама розкрила подробиці життя з Бараком Обамою / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Мішель Обама з братом завела подкаст

У першому випуску колишня перша леді США заговорила про проблеми у стосунках із Бараком Обамою

Американський адвокат і громадська діячка Мішель Обама під час перебування на посаді 44-ої першої леді США ретельно формувала навколо свого чоловіка образ зразкового сім'янина. Їхня пара стала прикладом для наслідування для багатьох американців і після завершення президентського терміну Обами, тож чутки про проблеми в їхньому шлюбі, які останнім часом стали з'являтися в пресі, не на жарт налякали шанувальників.

Підлила масла у вогонь і сама Мішель: нещодавно вона разом із братом Крейгом Робінсоном запустила подкаст під назвою IMO, у першому випуску якого, чи не вперше за весь час її публічних виступів, розповіла про проблеми у шлюбі з чоловіком, повідомляє Daily Mail.

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Вона не стала коментувати нинішню ситуацію, зробивши акцент на складнощах у стосунках під час президентства Барака Обами. "Бути одруженою з президентом Сполучених Штатів - це те, на що ніхто з нас не розраховував. Ми знали, що Барак розумний і амбітний, але, знаєте..." - розповіла Мішель Обама. Вона зазначила, що хоч і поважала кар'єру чоловіка, завжди недолюблювала політику, тому для підтримки Барака Обами в його амбіціях їй самій була потрібна підтримка, яку їй надавав Крейг Робінсон.

Мішель і Барак Обама в наші дні / instagram.com/michelleobama

Також діячка розповіла про "грішок" чоловіка, до якого в умовах його президентства доводилося звикати. Йдеться про непунктуальність. Утім, Мішель Обама зауважила, що чесноти обранця за понад 30 років разом значною мірою затьмарили його недоліки. "Я кажу, що відправлення о третій годині дня, а він тільки починає шукати свої окуляри... Але за 30 років шлюбу він став кращим. Але це було... треба пристосовуватися", - поділилася експерша леді США.

Барак Обама з доньками Малією та Сашею / instagram.com/michelleobama

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