Білий вовк йде: Генрі Кавілл більше не буде грати в серіалі Відьмак - йому знайшли заміну

Генрі Кавілл йде з серіалу Відьмак / imdb.com

Британський актор Генрі Кавілл, який з 2019 року грав Геральта з Рівії в серіалі Відьмак від Netflix, на своїй сторінці в Instagram підтвердив, що зйомки продовжені на четвертий сезон.

Разом з тим він приголомшив фанатів новиною про те, що сам він більше не буде виконувати головну роль - він передає свій медальйон Білого Вовка і два мечі мисливця за чудовиськами Ліаму Хемсворту (Голодні ігри, Кравчиня, День незалежності: Відродження), австралійському акторові, молодшому з акторського клану Хемсвортів.

"Трохи новин з континенту ... моя подорож як Геральта з Рівії була наповнена як монстрами, так і пригодами, але, на жаль, я складаю свій медальйон і мечі в четвертому сезоні. Замість мене фантастичний містер Ліам Хемсворт прийме мантію Білого Вовка. Як і у випадку з найвеличнішим з літературних персонажів, я передаю естафету з благоговінням перед часом, проведеним у втіленні Геральта, і радий бачити, як Ліам сприймає цього найчарівнішого і найтоншого з чоловіків. Ліам, добрий сер, у цього персонажа така чудова глибина, насолоджуйтесь зануренням у неї та переглядом того, що ви можете там знайти", - пише Кавілл.

Ліам Хемсворт також підтвердив цю новину. На своїй сторінці в Instagram він зазначив, що багато років є шанувальником Геральта з Рівії і всесвіту, який створив Анджей Сапковський. Тому зіграти Білого Вовка для нього велика честь.

"Як фанат Відьмака, я в захваті від можливості зіграти Геральта з Рівії. Генрі Кавілл був неймовірним Геральтом, і я пишаюся тим, що він передає мені лейці і дозволяє взяти мечі Білого Вовка до наступної глави його пригод. Генрі, я був вашим шанувальником роками, і мене надихнуло те, що ви привнесли до цього чудового персонажу. Можливо, ви поставили занадто високу для мене планку, але я дійсно радий вступити в світ Відьмака", - пише Хемсворт.

Ліам Хемсворт зіграє Геральта з Рівії в четвертому сезоні серіалу Відьмак / ua.depositphotos.com

Раніше стало відомо, що творці серіалу Теорія великого вибуху, остання серія якого вийшла в 2019 році, всерйоз замислюються над зйомкою продовження.

Також узами шлюбу себе зв'язала Лена Хіді, Серсея з Гри престолів-таємне весілля із зіркою серіалу Озарк вона зіграла в Італії, в оточенні друзів і своєї кіносім'ї.

Інші новини: