Названо найгарнішого чоловіка 2022 року: хто обійшов головних голлівудських красенів

Він молодий, успішний і надзвичайно привабливий.
Щорічно відомий журнал Nubia Magazine проводить опитування серед своїх читачів, за допомогою якого визначає найкрасивішого чоловіка. Голосування тривало 5 місяців, і першого липня, після підрахунку більше 4 мільйонів голосів, отриманих з усього світу, став відомий результат.
Найкрасивішим чоловіком 2022 року став Сяо Чжань - китайський актор (Неприборканий: Повелитель Ченьцін, Бойовий континент), співак, учасник бойс-бенду X-nine і рекордсмен Книги Гінесса.
30-річний красень з легкістю обійшов південнокорейського співака і учасника групи BTS Кіма V Тхехьона, а також китайського актора Вана Бо, які зайняли друге і третє місце в списку відповідно.
Найбільш активно голосували читачі з Китаю, США, Індії, Індонезії, Таїланду, Японії, Канади, Іспанії, Філіппін, Бразилії, Південної Кореї, Франції, Сінгапуру, Мексики, Південної Африки і Великобританії.
Сяо Чжань залишив далеко позаду секс-символів на кшталт Кріштіану Роналду, Джастіна Бібера, Генрі Кавілла, Тімоті Шаламе, Тома Холланда та ін., за яких також активно голосували.
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