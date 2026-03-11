Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини на коні за 47 с

Головоломки вважаються чудовим тренуванням для мозку.

Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки допомагають поліпшити концентрацію, пам'ять і уважність, а також розвивають здатність помічати дрібні деталі, пише Jagranjosh.

Особливою популярністю користуються завдання із серії "Знайди відмінності". У таких завданнях потрібно уважно порівняти два майже однакові зображення і виявити між ними невеликі відмінності, які на перший погляд практично непомітні.

Готові перевірити свою спостережливість?

Перед вами два зображення дівчини, яка їде верхи на коні. На перший погляд вони виглядають абсолютно однаково, проте між ними приховані три відмінності.

Ваше завдання - знайти їх всього за 47 секунд.

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Відмінності можуть бути дуже незначними: вони можуть стосуватися кольору, форми або розташування невеликих деталей. Тому важливо уважно розглянути кожен елемент зображення і не пропустити навіть дрібниці.

Саме обмеження за часом робить такі головоломки ще цікавішими, адже вони перевіряють не тільки уважність, але і швидкість мислення.

Чи вдалося вам знайти всі три відмінності?

Якщо так - вітаємо! Це свідчить про вашу відмінну спостережливість і здатність швидко аналізувати деталі.

Якщо ж знайти всі відмінності не вийшло - не переживайте. Ви можете подивитися правильну відповідь нижче і перевірити себе.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

